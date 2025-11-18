سارة نور بإطلالة جذابة من عرض فيلم "المهاجر"

شاركت الفنانة سارة نور، متابعيها وجمهورها إطلالتها من حضورها عرض النسخة المرممة لفيلم “المهاجر”، ضمن برنامج "كلاسيكيات القاهرة" بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت سارة نور خلال اطلالتها عبر حسابها على إنستجرام، بفستان أسود أنيق خطفت به الأنظار.

أعمال سارة نور الفنية

كانت آخر مشاركات سارة نور في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفى شعبان، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.



تدور أحداث المسلسل حول حكيم الذي يعمل في التنقيب عن الآثار وتجارتها، ثم يضع عمه كل أملاك العائلة في يده نظرًا لذكائه ومساندته له في إدارة أعماله، ويصبح بذلك كبيرًا للعائلة ويُحكم السيطرة على أمورها، لكن سرعان ما يكثر أعداؤه، وتحيط به المؤامرات من كل اتجاه، حتى من أقرب الأقربين.