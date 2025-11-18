إدارة شئون البيئة بالشرقية تفتش على ٣ مستشفيات بمركزي فاقوس وأبوحماد وتحرر 21 محضرا

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتكثيف الرقابة والمرور المفاجئ على المنشآت الصحية بنطاق المحافظة حيث قامت لجنة المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بالتتسيق مع إدارات (العلاج الحر – مكافحة العدوى – السلامة والصحة المهنية -النفايات ) بمديرية الشئون الصحية ،و السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وهيئة الدواء بالشرقية وجهاز حماية المستهلك بتنفيذ حملة تفتيشية على (٣) منشآت صحية خاصه بمركزى فاقوس أبوحماد ، واسفر التفتيش عن تحرير (٢١) محضراً لعدم الإلتزام بالإشتراطات البيئية والصحية ومعايير مكافحة العدوى .

وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت الطبية التي تم التفتيش عليها بمركزى فاقوس وأبوحماد تتمثل في عدم وجود موافقات بيئية وعدم وجود سجل للتخلص من النفايات الخطرة وعدم إتباع سياسة الفصل بين المخلفات العادية والنفايات الطبية الخطرة وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى.

شدد محافظ الشرقية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها و شروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشأت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.