عيش التورتيلا أصبح أساسيًا في المطابخ العربية لأنه مناسب للرولات والسندويتشات السريعة، كما أنه سهل التحضير واقتصادي.

طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة

عيش التورتيلا أصبح أساسيًا في المطابخ العربية لأنه مناسب للرولات والسندويتشات السريعة، كما أنه سهل التحضير واقتصادي.

إليك الطريقة الأصلية لصنعه في المنزل، للشيف فيفي عثمان.

طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة

المكونات:

3 أكواب دقيق

كوب ماء دافئ

ربع كوب زيت

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة

طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة



1) خلط المكونات الجافة

اخلطي الدقيق مع الملح والبيكنج بودر جيدًا لتوزيع المكونات بالتساوي.

2) إضافة الزيت

أضيفي الزيت وافركيه مع الدقيق حتى يصبح الخليط رملي القوام.

3) إضافة الماء تدريجيًا

أضيفي الماء قليلًا قليلًا واعجني حتى تتكون عجينة لينة لا تلتصق باليد.

4) تغطية العجينة وتركها ترتاح

اتركي العجينة لمدة 20 دقيقة حتى تصبح أسهل في الفرد.

5) تشكيل كرات صغيرة

قسّمي العجينة إلى 8–10 كرات متساوية.

6) الفرد

افردي الكرات بالنشابة على شكل دائرة رقيقة جدًا.

7) التسوية

ضعي العجينة في طاسة ساخنة دون زيت.

عندما تنتفخ اقلبيها على الجهة الأخرى لمدة 30 ثانية.

8) التقديم

ضعي الأرغفة فوق بعضها ولفّيها بفوطة لتبقى طرية لأطول وقت.