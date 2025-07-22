بـ4 مكونات فقط.. طريقة عمل عيش التورتيلا البيتي

تعتبر طريقة عمل عيش التورتيلا من أنواع الخبز في لف السندوتشات المكسيكية مثل الفاهيتا والشاورما، يمكن تحضيره في البيت بمذاق طازج ونتيجة تضاهي الجاهز.

وقدمت الشيف آية حبيب عن وصفة منزلية بسيطة لتحضير عيش التورتيلا في دقائق، باستخدام مكونات متوفرة في كل مطبخ، دون الحاجة إلى أي معدات خاصة أو مواد حافظة.

طريقة عمل عيش التورتيلا

طريقة عمل عيش التورتيلا

المكونات:

2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

حوالي ¾ كوب ماء دافئ

طريقة عمل عيش التورتيلا

خطوات التحضير:

ـ يُخلط الدقيق مع الملح، ثم يُضاف الزيت ويُفرك جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ـ يُضاف الماء تدريجيًا، مع العجن حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.

ـ تُترك العجينة لترتاح لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

ـ تُقسم العجينة إلى كرات صغيرة، وتُفرد على شكل دوائر رفيعة.

ـ تُطهى في طاسة ساخنة غير لاصقة، بدون زيت، على الجانبين حتى تظهر بقع بنية خفيفة.

ـ يُغطى الخبز فورًا بفوطة نظيفة ليظل طريًا.

طريقة عمل عيش التورتيلا

نصائح إضافية من الشيف آية حبيب لتحضير عيش التورتيلا

ـ يمكن استخدام دقيق القمح الكامل كبديل صحي.

ـ يُفضل تغطية التورتيلا فورًا بعد التسوية للحفاظ على الطراوة.

ـ يمكن حفظها في التلاجة أو الفريزر لاستخدام لاحق.