حماس تحذر من الوضع الصحي لـ مروان البرغوثي وتؤكد: يحاولون إعدامه ببطء

أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، إن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينين البواسل داخل سجون الاحتلال، من عمليات تعذيب وتنكيل وحرمان من أبسط الحقوق الأساسية، يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية وكل مدعي حقوق الإنسان.

وشدد القيادي بحركة حماس في تصريحات له ، أن الاعتداء المتكرر بالضرب المبرح وتعمد الاحتلال التنكيل بالقائد الأسير مروان البرغوثي داخل سجن جلبوع يمثل محاولة إعدام بطيء، ترتكبها إدارة السجون بتوجيه سياسي مباشر، في ترجمة فعلية لتهديدات المتطرف بن غفير بإعدام الأسرى واستهداف قادتهم.

كما حذر القيادي في حماس، من خطورة الوضع الصحي للأسير القائد البرغوثي وكافة الأسرى الذين يتعرضون للإهمال الطبي والحرمان من حقهم في العلاج، ما يكشف حجم الإجرام الممنهج الذي يستهدف كسر إرادة الحركة الأسيرة والنيل من صمودها.

وختم تصريحاته قائلا: ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وكافة أحرار العالم إلى تحمّل مسؤولياتهم العاجلة لوقف هذه الانتهاكات، والتدخل الفوري لحماية حياة الأسرى، كما أن شعبنا لن يقف صامتًا أمام محاولات الاحتلال كسر رموزه وإعدامهم داخل الزنازين.