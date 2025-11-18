حسام حسن:⁠ الإجهاد وضغط المباريات كانا سببا في إصابات بعض اللاعبين وغياب الكثيرين

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد الحصول على المركز الثالث في البطولة الودية.

تصريحات المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن في المؤتمر الصحفي

وقال حسام حسن :"استفدنا من الوديتين بظهور أكثر من لاعب للمنتخب

- ابحث عن أقصى استفادة من الوديات .

- ⁠اشكر اللاعبين على المجهودات المبذولة منهم في المباراتين .

- ⁠الإجهاد و ضغط المباريات كانوا سبب في إصابات بعض اللاعبين وغياب الكثيرين .

- ⁠الغيابات في معسكر نوفمبر كانت كثيرة ولكننا لم نتأثر

- اتمنى مساندة المدرب الوطني ، واتمنى أن يكون كل مدربي المنتخبات في مختلف المراحل مدربين مصريين وبناء جيل جديد من المدربين كما يحدث في أكثر من دولة .

- ⁠نجحنا في الصعود لكأس العالم بدون هزيمة و نفس الأمر لتصفيات امم أفريقيا ..والكرة في أفريقيا تتطور ، وهناك منتخبات كبيرة لم تتأهل .

- تعرضنا لانتقادات بعد الهزيمة في ودية أوزبكستان و احترم الانتقادات الايجابية والفنية فقط ".

تصريحات محمد نور المدرب العام لمنتخب مصر الثاني

وكان قد أكد محمد نور، المدرب العام لمنتخب مصر الثاني، بأن مباراتي الجزائر الوديتين كانتا في غاية الأهمية ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وأوضح نور، خلال مداخلة ببرنامج "الماتش" مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن الجهاز الفني خرج بفوائد فنية كبيرة من المواجهتين، مضيفا بأن التركيز في الفترة الحالية ينصب على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة.

وتابع نور أن المدرب الوطني يظل الخيار الأفضل للمنتخبات المصرية، مشيرًا إلى أن المدربين المصريين يحققون نتائج مميزة تتفوق في كثير من الأحيان على نظرائهم من المدربين الأجانب.