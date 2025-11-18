قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محظورات صارمة لضمان نزاهة انتخابات النواب.. وفقا للقانون
الشناوي يعتذر لحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر.. تفاصيل
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
لأول مرة.. ولادة قيصرية بأسيوط العام لسيدة تعاني من مشيمة ملتصقة مع الحفاظ على الطفل
حسام حسن:⁠ الإجهاد وضغط المباريات كانا سببا في إصابات بعض اللاعبين وغياب الكثيرين

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد الحصول على المركز الثالث في البطولة الودية.

تصريحات المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن في المؤتمر الصحفي

وقال حسام حسن :"استفدنا من الوديتين بظهور أكثر من لاعب للمنتخب 
- ابحث عن أقصى استفادة من الوديات .

- ⁠اشكر اللاعبين على المجهودات المبذولة منهم في المباراتين .

- ⁠الإجهاد و  ضغط المباريات كانوا سبب في إصابات بعض اللاعبين وغياب الكثيرين .

- ⁠الغيابات في معسكر  نوفمبر كانت كثيرة ولكننا لم نتأثر

- اتمنى مساندة المدرب الوطني ، واتمنى أن يكون كل مدربي المنتخبات في مختلف المراحل مدربين مصريين وبناء جيل جديد من المدربين كما يحدث في أكثر من دولة .

- ⁠نجحنا في الصعود لكأس العالم بدون هزيمة و نفس الأمر لتصفيات امم أفريقيا ..والكرة في أفريقيا تتطور ، وهناك منتخبات كبيرة لم تتأهل .

- تعرضنا لانتقادات بعد الهزيمة في ودية أوزبكستان و احترم الانتقادات الايجابية والفنية فقط ".

 

تصريحات محمد نور المدرب العام لمنتخب مصر الثاني

وكان قد أكد محمد نور، المدرب العام لمنتخب مصر الثاني، بأن مباراتي الجزائر الوديتين كانتا في غاية الأهمية ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وأوضح نور، خلال مداخلة ببرنامج "الماتش" مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن الجهاز الفني خرج بفوائد فنية كبيرة من المواجهتين، مضيفا بأن التركيز في الفترة الحالية ينصب على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة.

وتابع نور أن المدرب الوطني يظل الخيار الأفضل للمنتخبات المصرية، مشيرًا إلى أن المدربين المصريين يحققون نتائج مميزة تتفوق في كثير من الأحيان على نظرائهم من المدربين الأجانب.

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

دواجن

غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مقتل 45 معتمرا هنديا بالمدينة المنورة

التفاصيل الكاملة لمصرع 45 معتمرا هنديا في المدينة المنورة

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

ادم محمد صبري

آدم محمد صبري يوجه رسالة مؤثرة لكل من حضر مراسم عزاء والده .. تفاصيل

مرموش

الغندور: عمر مرموش قدم مباراة كبيرة وأعتقد أنه أفضل لاعب في المباراة

الغندور

الغندور: الكرة مش أسماء لكن أداء داخل الملعب

بخصر منحوت.. مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها

إزالة 2076 متر تعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

بسعر 43 ألف دولار.. هوندا بريلود 2027 الجديدة أغلى من BMW| صور

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

