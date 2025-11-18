محمد نور: وديات الجزائر مكسب قبل المشاركة في كأس العرب

أكد محمد نور، المدرب العام لمنتخب مصر الثاني، بأن مباراتي الجزائر الوديتين كانتا في غاية الأهمية ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وأوضح نور، خلال مداخلة ببرنامج "الماتش" مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن الجهاز الفني خرج بفوائد فنية كبيرة من المواجهتين، مضيفا بأن التركيز في الفترة الحالية ينصب على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة.

وتابع نور أن المدرب الوطني يظل الخيار الأفضل للمنتخبات المصرية، مشيرًا إلى أن المدربين المصريين يحققون نتائج مميزة تتفوق في كثير من الأحيان على نظرائهم من المدربين الأجانب.

المباريات الودية

وكشف المدرب العام لمنتخب مصر الثاني، أن "الفراعنة" لن يخوض أي مباريات ودية أخرى قبل البطولة، بعد الاكتفاء بالتجارب الأخيرة أمام الجزائر.