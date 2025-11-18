أحمد حسن: تصريحاتي في المؤتمر الصحفي عن حجازي تم تحريفها

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تصريحات الصقر أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني بشأن المنتخب.

وقال الصقر أحمد حسن خلال مداخلة هاتفية لستاد المحور:"إمام عاشور تواصل معي للمشاركة في كأس العرب ".



وأضاف :" الأولوية دائمًا تكون للاعبي المنتخب الأول، مشيرًا إلى أن أحمد الشناوي كان مرشحًا للتواجد في كأس العرب، لكن أزمته مع نادي بيراميدز حالت دون انضمامه".



وأكمل :" محمد النني كان من أوائل اللاعبين الذين رحبوا بفكرة الانضمام للمنتخب الثاني والمشاركة في البطولة، مؤكدًا تقديره الكبير لالتزام اللاعب ورغبته في تمثيل المنتخب في أي وقت".



وتابع :" قرار استبعاد ناصر ماهر، كان لأسباب فنية بحتة وشعرنا بعدم رغبة اللاعب في الانضمام للمنتخب الثاني بعد استبعاده من قائمة المنتخب الأول".

واستطرد :" الجهاز الفني يتعامل مع جميع اللاعبين بمعايير واضحة، وأن باب المنتخب مفتوح لكل من يمتلك الرغبة والقدرة على الالتزام بمتطلبات المرحلة المقبلة".



وأختتم :تصريحاتي في المؤتمر الصحفي عن حجازي تم تحريفها.. وعبدالله السعيد طلب الانضمام للمنتخب الثاني في كأس العرب مباشرةً والجهاز الفني رفض المبدأ.

وكان قد صرّح أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، بأن عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقدم بطلب خاص يتعلق بانضمامه للمنتخب.

وأوضح حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستاد المحور»، أن السعيد يُعد لاعبًا كبيرًا وصاحب أخلاق واحترام، إلا أنه رفض المشاركة في معسكرات المنتخب الثاني، واشترط الانضمام مباشرة إلى قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العرب، وهو ما لم يوافق عليه الجهاز الفني الذي شدد على ضرورة الالتزام الكامل ببرنامج المعسكرات.

وأشار مدير المنتخب الثاني إلى أن عملية اختيار اللاعبين تعتمد في الأساس على مدى التزامهم ورغبتهم الحقيقية في تمثيل المنتخب، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل وفق معايير واضحة وثابتة، ولا يمنح أي لاعب معاملة استثنائية أو مجاملة على حساب النظام المتبع.