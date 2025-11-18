قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تكشف النتائج الفنية الأولى لحادث سقوط طائرتها العسكرية في جورجيا
توم واريك: قرار مجلس الأمن يؤكد حقوق الفلسطينيين ويستبعد حماس من المشهد
إلغاء جميع الاجتماعات المقررة لقائد الجيش اللبناني في واشنطن اليوم
أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 18-11-2025
ترامب يشيد بتصويت أممي "تاريخي" يؤيد تشكيل "مجلس السلام" لإدارة غزة
حماس: قرار مجلس الأمن يفرض وصاية دولية على غزة والفصائل ترفضه
الجارديان: "مجلس السلام" بقيادة ترامب لإدارة غزة يثير الجدل دوليًا
قنبلة أشعلت حفارة.. جيش الاحتلال يستهدف بلدة بليدا جنوب لبنان
أبو العينين يشارك في فعاليات اجتماعات مجلس القادة الأمريكي العربي
أحمد حسن يكشف سبب رفض عبدالله السعيد الانضمام لمنتخب مصر الثاني
أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025
أحمد حسن: تصريحاتي في المؤتمر الصحفي عن حجازي تم تحريفها

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تصريحات الصقر أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني بشأن المنتخب. 

وقال الصقر أحمد حسن  خلال مداخلة هاتفية لستاد المحور:"إمام عاشور تواصل معي للمشاركة في كأس العرب ".


وأضاف :" الأولوية دائمًا تكون للاعبي المنتخب الأول، مشيرًا إلى أن أحمد الشناوي كان مرشحًا للتواجد في كأس العرب، لكن أزمته مع نادي بيراميدز حالت دون انضمامه".


وأكمل :" محمد النني كان من أوائل اللاعبين الذين رحبوا بفكرة الانضمام للمنتخب الثاني والمشاركة في البطولة، مؤكدًا تقديره الكبير لالتزام اللاعب ورغبته في تمثيل المنتخب في أي وقت".


وتابع :" قرار استبعاد ناصر ماهر، كان لأسباب فنية بحتة وشعرنا بعدم رغبة اللاعب في الانضمام للمنتخب الثاني بعد استبعاده من قائمة المنتخب الأول".

واستطرد :" الجهاز الفني يتعامل مع جميع اللاعبين بمعايير واضحة، وأن باب المنتخب مفتوح لكل من يمتلك الرغبة والقدرة على الالتزام بمتطلبات المرحلة المقبلة".


وأختتم :تصريحاتي في المؤتمر الصحفي عن حجازي تم تحريفها.. وعبدالله السعيد طلب الانضمام للمنتخب الثاني في كأس العرب مباشرةً والجهاز الفني رفض المبدأ.

وكان قد صرّح أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، بأن عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقدم بطلب خاص يتعلق بانضمامه للمنتخب.

وأوضح حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستاد المحور»، أن السعيد يُعد لاعبًا كبيرًا وصاحب أخلاق واحترام، إلا أنه رفض المشاركة في معسكرات المنتخب الثاني، واشترط الانضمام مباشرة إلى قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العرب، وهو ما لم يوافق عليه الجهاز الفني الذي شدد على ضرورة الالتزام الكامل ببرنامج المعسكرات.

وأشار مدير المنتخب الثاني إلى أن عملية اختيار اللاعبين تعتمد في الأساس على مدى التزامهم ورغبتهم الحقيقية في تمثيل المنتخب، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل وفق معايير واضحة وثابتة، ولا يمنح أي لاعب معاملة استثنائية أو مجاملة على حساب النظام المتبع.

