نجم الأهلي السابق: رحيل ديانج سينعكس سلبًا على مستوى الفريق

وجّه مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة تحذير إلى مسئولي القلعة الحمراء بشأن ضرورة حسم ملف تجديد عقد أحد لاعبي الفريق.

وأشار عبده، خلال ظهوره الإعلامي عبر قناة «إم بي سي مصر 2» في برنامج «الكورة مع فايق»، إلى أن الأهلي بحاجة إلى دعم كبير خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن فترة التوقف الدولي ستكون فرصة مهمة للمدير الفني توروب من أجل تجهيز عدد من لاعبي الفريق، وعلى رأسهم إمام عاشور.

وأضاف أن رحيل آليو ديانج سيمثل خسارة ضخمة للأهلي، موضحًا أن مغادرة لاعب يتمتع بروح عالية وجودة كبيرة ستسبب معاناة للفريق، تمامًا كما حدث عند رحيل وسام أبوعلي.