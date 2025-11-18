الكومي يعلن آخر مستجدات تجديد عقد ديانج وعودة ربيعة

كشف الإعلامي إيهاب الكومي أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي يمتلك عروضًا قوية من أندية في قطر والإمارات، مشيرًا إلى أن قيمة العروض المطروحة تتجاوز 2.5 مليون دولار في الموسم الواحد، وهو ما يصعب من استمراره مع الفارس الأحمر.

وأضاف إيهاب الكومي، عبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، أن إدارة الأهلي تتحرك في الوقت الحالي للتفاوض مع ديانج من أجل إقناعه بالبقاء، من خلال دراسة منحه راتبًا أعلى من باقي اللاعبين الأجانب في الفريق، تقديرًا لدوره وتأثيره الكبير في خط الوسط، ورغبة في الحفاظ على قوام الفريق الأساسي قبل بداية المرحلة المقبلة.

عودة رامي ربيعة إلى الأهلي

وفي سياق آخر، نفى الكومي ما تردد في الساعات الأخيرة بشأن دخول الأهلي في مفاوضات رسمية مع رامي ربيعة من أجل العودة إلى الفريق، مؤكدًا أن النادي لم يتحدث مع اللاعب بأي شكل رسمي حتى الآن.

