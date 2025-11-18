قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشيد بتصويت أممي "تاريخي" يؤيد تشكيل "مجلس السلام" لإدارة غزة
حماس: قرار مجلس الأمن يفرض وصاية دولية على غزة والفصائل ترفضه
الجارديان: "مجلس السلام" بقيادة ترامب لإدارة غزة يثير الجدل دوليًا
قنبلة أشعلت حفارة.. جيش الاحتلال يستهدف بلدة بليدا جنوب لبنان
أبو العينين يشارك في فعاليات اجتماعات مجلس القادة الأمريكي العربي
أحمد حسن يكشف سبب رفض عبدالله السعيد الانضمام لمنتخب مصر الثاني
أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025
إدارة السلام التعليمية: منع بيع أو تداول الشيبسي والإندومي والمشروبات الغازية بالمدارس
وفاة أول 3 حالات بفيروس "ماربورج" بالقرب من السودان
تفاصيل أقصى مدة لاحتجاز المتهم قبل عرضه على النيابة وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جامعة القاهرة تكرم المشاركين في برنامج تنمية المهارات القيادية لطلاب "من أجل مصر"
الكومي يعلن آخر مستجدات تجديد عقد ديانج وعودة ربيعة

يارا أمين

كشف الإعلامي إيهاب الكومي أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي يمتلك عروضًا قوية من أندية في قطر والإمارات، مشيرًا إلى أن قيمة العروض المطروحة تتجاوز 2.5 مليون دولار في الموسم الواحد، وهو ما يصعب من استمراره مع الفارس الأحمر.

وأضاف إيهاب الكومي، عبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد،  أن إدارة الأهلي تتحرك في الوقت الحالي للتفاوض مع ديانج من أجل إقناعه بالبقاء، من خلال دراسة منحه راتبًا أعلى من باقي اللاعبين الأجانب في الفريق، تقديرًا لدوره وتأثيره الكبير في خط الوسط، ورغبة في الحفاظ على قوام الفريق الأساسي قبل بداية المرحلة المقبلة.

عودة رامي ربيعة إلى الأهلي 

وفي سياق آخر، نفى الكومي ما تردد في الساعات الأخيرة بشأن دخول الأهلي في مفاوضات رسمية مع رامي ربيعة من أجل العودة إلى الفريق، مؤكدًا أن النادي لم يتحدث مع اللاعب بأي شكل رسمي حتى الآن.
 

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

