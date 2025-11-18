شبية القبائل: كنا نخشى مواجهة الأهلي.. والأحمر أجهز مننا في الوقت الحالي



تحديث حكيم مدان المدير العام لنادي شبيبة القبائل الجزائري عن مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا



وقال مدان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: كنت لا اتمنى مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، فهو فريق كبير وقوي ومتمرس في هذه البطولة.

واضاف: الأهلي وبيراميدز مرشحان للقب؛ ولكن لا ننسى صن داونز الفريق القوي، الأهلي فريق جاهز بدنيًا أكثر من شبيبة القبائل؛ ولكن هذا ليس عُذر ونحن مستعدين للأهلي..

وتابع: جماهير الأهلي ستُساند فريقها بالطبع في ستاد القاهرة، ونحن ايضا جماهيرنا ستكون داعمة لنا في مباراة الإياب..