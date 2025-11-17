ثنائي محلي وثلاثي أجنبي وفلسطيني.. شبانة يكشف خريطة صفقات الأهلي في يناير

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن تحركات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أن النادي يعمل على عدة ملفات في وقت واحد استعدادًا لمرحلة ما بعد التوقف الدولي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc" إن الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، إلى جانب متابعة مهاجم فلسطيني آخر يخضع للتقييم الفني، في إطار خطة تدعيم الخط الهجومي.

وأضاف أن النادي يتحرك أيضًا للتعاقد مع يحيى زكريا لاعب غزل المحلة، ضمن رؤية شاملة تشمل ضم لاعب وسط، ومدافع أجنبي، ومهاجم أجنبي خلال يناير.

وأشار إلى أن الأهلي يستعد لتقديم عرض جديد لتجديد عقد أليو ديانج عقب فترة التوقف، موضحًا أن وجود ديانج لا يمنع دخول لاعب بتروجت حامد حمدان في الصورة، خاصة أن الإدارة تخطط لإعارة بعض اللاعبين لإفساح المجال للعقود الجديدة.

وأكد شبانة أن الأهلي يستهدف إبرام صفقات قوية في يناير، مشيرًا إلى أن رحيل جراديشار يبقى احتمالًا واردًا.

وكشف عن اجتماعات سرية تعقد بين محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ، يليها اجتماعات أخرى في منزل "بيبو"، لمناقشة ملفات التعاقدات وتجديدات العقود.

وعلى مستوى التجهيزات الفنية، أوضح شبانة أن الأهلي يخطط لخوض مباراة ودية خاصة لتجهيز إمام عاشور قبل مواجهة شبيبة القبائل، حتى لو كانت أمام فريق الشباب، في ظل حرص الجهاز الفني على رفع جاهزيته.

كما أشار إلى أن إدارة الأهلي تضع اللمسات الأخيرة على عروض تجديد عقود حسين الشحات وأحمد عبدالقادر وكوكا، بحيث يحصل كل لاعب على راتب يصل إلى 25 مليون جنيه في الموسم.