كامل الوزير: افتتاح القطار الكهربائي السريع ديسمبر 2026
حسام حسن: أنا لو أجنبي كان اتعمل ليَّ تمثال.. وصلنا كأس العالم وأمم إفريقيا بدون هزيمة
ما حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط؟.. اعرف حكم الشرع
حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل
قرينة رئيس المجر تعرب عن تقديرها لتاريخ مصر العريق
بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع
الفريق كامل الوزير: لم ولن نبيع أي ميناء مصري
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا
ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا
كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها
ثنائي محلي وثلاثي أجنبي وفلسطيني.. شبانة يكشف خريطة صفقات الأهلي في يناير

كشف الإعلامي محمد شبانة  عن تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن تحركات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أن النادي يعمل على عدة ملفات في وقت واحد استعدادًا لمرحلة ما بعد التوقف الدولي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة  "cbc" إن الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، إلى جانب متابعة مهاجم فلسطيني آخر يخضع للتقييم الفني، في إطار خطة تدعيم الخط الهجومي.

وأضاف أن النادي يتحرك أيضًا للتعاقد مع يحيى زكريا لاعب غزل المحلة، ضمن رؤية شاملة تشمل ضم لاعب وسط، ومدافع أجنبي، ومهاجم أجنبي خلال يناير.

وأشار إلى أن الأهلي يستعد لتقديم عرض جديد لتجديد عقد أليو ديانج عقب فترة التوقف، موضحًا أن وجود ديانج لا يمنع دخول لاعب بتروجت حامد حمدان في الصورة، خاصة أن الإدارة تخطط لإعارة بعض اللاعبين لإفساح المجال للعقود الجديدة.

وأكد شبانة أن الأهلي يستهدف إبرام صفقات قوية في يناير، مشيرًا إلى أن رحيل جراديشار يبقى احتمالًا واردًا.

وكشف عن اجتماعات سرية تعقد بين محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ، يليها اجتماعات أخرى في منزل "بيبو"، لمناقشة ملفات التعاقدات وتجديدات العقود.

وعلى مستوى التجهيزات الفنية، أوضح شبانة أن الأهلي يخطط لخوض مباراة ودية خاصة لتجهيز إمام عاشور قبل مواجهة شبيبة القبائل، حتى لو كانت أمام فريق الشباب، في ظل حرص الجهاز الفني على رفع جاهزيته.

كما أشار إلى أن إدارة الأهلي تضع اللمسات الأخيرة على عروض تجديد عقود حسين الشحات وأحمد عبدالقادر وكوكا، بحيث يحصل كل لاعب على راتب يصل إلى 25 مليون جنيه في الموسم.

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

