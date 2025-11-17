تحفظ داخل الأهلي على ضم روبي يور خوفًا من تكرار تجربة جراديشار

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن وجود تحفظ من لجنة التخطيط بالأهلي بشأن إتمام التعاقد مع المهاجم السويدي روبي يور لاعب نادي سيريس، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن سبب التحفظ يعود إلى ضعف الأرقام التهديفية للاعب خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار قلقًا داخل اللجنة وخوفًا من تكرار تجربة المهاجم جراديشار التي لم تحقق النجاح المنتظر داخل القلعة الحمراء.

وأشار إلى أن الإدارة تدرس الملف بعناية، ولن يتم حسم القرار النهائي إلا بعد تقييم شامل لجميع الخيارات الهجومية المتاحة في السوق لضمان اختيار اللاعب الأنسب لاحتياجات الفريق.