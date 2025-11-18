شبيبة القبائل: الأهلي وبيراميدز وصن داونز الأوفر حظا للتتويج بأبطال أفريقيا

أكد حكيم مدان المدير العام لنادي شبيبة القبائل الجزائري ان الأهلي وبيراميدز وصن داونز الأوفر حظا للفوز بدوري أبطال أفريقيا



وقال مدان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الأهلي وبيراميدز مرشحان للقب؛ ولكن لا ننسى صن داونز الفريق القوي، الأهلي فريق جاهز بدنيًا أكثر من شبيبة القبائل؛ ولكن هذا ليس عُذر ونحن مستعدين للأهلي

واضاف: كنت لا اتمنى مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، فهو فريق كبير وقوي ومتمرس في هذه البطولة.

وتابع: جماهير الأهلي ستُساند فريقها بالطبع في ستاد القاهرة، ونحن ايضا جماهيرنا ستكون داعمة لنا في مباراة الإياب..