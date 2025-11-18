ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد.

ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد .. الزمالك في المركز السادس ولعب مباراتين أكثر من الأهلي".

الزمالك يفوز على العبور في دوري المحترفين لكرة اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على العبور في ثالث مواجهات الكوماندوز، بدوري المحترفين لكرة اليد بنتيجة 30 - 18 في المباراة التي جمعت بين الفريقين بصالة عبد الرحمن فوزي بمقر القلعة البيضاء .

انتهى الشوط الأول بتقدم الكوماندوز بنتيجة 14 - 12 قبل أن يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز بنتيجة 30 - 18.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل استئناف تدريباته استعداداً لمواجهة المعادي يوم الخميس المقبل.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من: حسن يسري رئيساً للجهاز، فرانك موريس مديراً فنياً، محمد عبدالسلام ريشة مدرباً مساعداً، محمد رمضان هتلر مدرباً، أحمد خشبة مديراً إدارياً، دكتور محمد، أشرف طبيباً للفريق، أحمد صلاح مدرباً للأحمال، شريف حسين أخصائي تدليك، محمد علي مسئول مهمات.