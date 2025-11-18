أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب:

"عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط دون التواجد في المعسكرات قبلها وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا".



كشف أحمد حسن، مدير المنتخب المصري الثاني، عن كواليس مهمة تتعلق باختيارات الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان لقائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العرب المقبلة، إضافة إلى توضيح موقف بعض اللاعبين من الانضمام خلال الفترة الماضية.

وجاءت تصريحات حسن عقب التعادل السلبي للمنتخب المصري الثاني أمام نظيره الجزائري للمحليين في الودية التي احتضنها ستاد القاهرة مساء الاثنين، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات البطولة المقررة بين 1 و18 ديسمبر المقبل، حيث يلعب المنتخب في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات والفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا.

وأكد أحمد حسن أن ما نُقل عنه في المؤتمر الصحفي الأخير تعرض للتحريف في بعض وسائل الإعلام، رغم أن المؤتمر كان موثقًا بالصوت والصورة، مشددًا على أن الجهاز الفني يتعامل بكل شفافية ويرفض الدخول في أي سجال غير دقيق.