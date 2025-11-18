شوبير يوجه نصيحة لحسام وإبراهيم حسن بعد الهجوم على الجهاز الفني لمنتخب مصر

وجه أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة إلى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب.

رسالة إلى حسام حسن

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم : "حسام وإبراهيم حسن عايز أديهم نصيحة كأخوات صغيرين لي، أنتوا بقالكوا فترة ساكتين وهاديين والدنيا ماشية بشكل كويس فما تتنرفزوش وما تنفعلوش.. الهدوء ثم الهدوء وهو ده اللي هيوصلكم لقمة النجاح في النهاية".

وتابع شوبير: "أنتوا وصلتوا كأس العالم ووصلتوا نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وفكروا بقه هتعملوا أيه عشان منظرنا يبقى كويس في البطولتين".

وأختتم شوبير: "الأهم إحنا هنعمل أيه بقه عشان نساندهم عشان نقف جنبهم مش نقف جنبهم عشان حسام حسن لأ عشان ده منتخب مصر وده مدرب منتخب مصر".

كانت مباراة كاب فيردي قد شهدت عصبية كبيرة من حسام حسن وعقب نهايتها أيضًا سيطرت العصبية على تصريحاته في المؤتمر الصحفي.

أبوريدة يؤكد استمرار حسام حسن وعدم وجود نية لرحيله..

وكشف الإعلامى أحمد شوبير، عن محادثة بينه وبين هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة عقب مباراة منتخب مصر وكاب فيردى فى دورة العين الودية بالإمارات وموقفه من الانتقادات التى تعرض لها حسام حسن.

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعي: "أبوريدة قال لى لا توجد أى نية لإجراء أى تغييرات فى الجهاز الفنى ، وحسام حسن وجهازه مكملين وهذه المرحلة هى مرحلة دعم ومساندة وهذا ما يجيب أن يكون عليه الإعلام الرياضى والجمهور واتحاد الكرة".

وتابع شوبير أن أبو ريدة أكد له أيضا على أحقية حسام حسن فى التجريب ومشاهدة بعض اللاعبين الجدد وتجربة بعض الأفكار قبل أمم أفريقيا، وهو أمر طبيعى وسيكون هناك اجتماعات خلال الفترة المقبلة للوقوف على باقى برنامج المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا.

وختم أبوريدة فى حواره لشوبير بالتأكيد على إقامة ودية نيجيريا يوم 14 ديسمبر المقبل فى القاهرة فى ختام وديات المنتخب قبل أمم أفريقيا، مؤكدا أن المباراة تم الاتفاق عليها بشكل رسمى ولا نية لاعتذار نيجيريا عنها.