الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
عالِم أزهري: الطلاق «ليس أبغض الحلال» في كل الحالات
رياضة

شوبير يوجه نصيحة لحسام وإبراهيم حسن بعد الهجوم على الجهاز الفني لمنتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

وجه أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة إلى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب.

رسالة إلى حسام حسن 

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم : "حسام وإبراهيم حسن عايز أديهم نصيحة كأخوات صغيرين لي، أنتوا بقالكوا فترة ساكتين وهاديين والدنيا ماشية بشكل كويس فما تتنرفزوش وما تنفعلوش.. الهدوء ثم الهدوء وهو ده اللي هيوصلكم لقمة النجاح في النهاية".

وتابع شوبير: "أنتوا وصلتوا كأس العالم ووصلتوا نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وفكروا بقه هتعملوا أيه عشان منظرنا يبقى كويس في البطولتين".

وأختتم شوبير: "الأهم إحنا هنعمل أيه بقه عشان نساندهم عشان نقف جنبهم مش نقف جنبهم عشان حسام حسن لأ عشان ده منتخب مصر وده مدرب منتخب مصر".

كانت مباراة كاب فيردي قد شهدت عصبية كبيرة من حسام حسن وعقب نهايتها أيضًا سيطرت العصبية على تصريحاته في المؤتمر الصحفي.

أبوريدة يؤكد استمرار حسام حسن وعدم وجود نية لرحيله..

وكشف الإعلامى أحمد شوبير، عن محادثة بينه وبين هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة عقب مباراة منتخب مصر وكاب فيردى فى دورة العين الودية بالإمارات وموقفه من الانتقادات التى تعرض لها حسام حسن.

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعي: "أبوريدة قال لى لا توجد أى نية لإجراء أى تغييرات فى الجهاز الفنى ، وحسام حسن وجهازه مكملين وهذه المرحلة هى مرحلة دعم ومساندة وهذا ما يجيب أن يكون عليه الإعلام الرياضى والجمهور واتحاد الكرة".

وتابع شوبير أن أبو ريدة أكد له أيضا على أحقية حسام حسن فى التجريب ومشاهدة بعض اللاعبين الجدد وتجربة بعض الأفكار قبل أمم أفريقيا، وهو أمر طبيعى وسيكون هناك اجتماعات خلال الفترة المقبلة للوقوف على باقى برنامج المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا.

وختم أبوريدة فى حواره لشوبير بالتأكيد على إقامة ودية نيجيريا يوم 14 ديسمبر المقبل فى القاهرة فى ختام وديات المنتخب قبل أمم أفريقيا، مؤكدا أن المباراة تم الاتفاق عليها بشكل رسمى ولا نية لاعتذار نيجيريا عنها.

حسام حسن الاهلي الزمالك شوبير منتخب مصر

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

دار الإفتاء

الإفتاء توضح كيف كان النبي نموذجا للتسامح والسلام في المدينة

جانب من الملتقى

ملتقى الجامع الأزهر: مقارنة المهور الوقود الذي يشعل نيران التكلف في الزواج

د. أحمد وسام أمين الفتوى

يتملكني الخوف دائما من المستقبل وأشعر بعدم الأمان فماذا أفعل؟ أمين الفتوى ينصح

بالصور

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

إدارة شئون البيئة بالشرقية تفتش على ٣ مستشفيات بمركزي فاقوس وأبوحماد وتحرر 21 محضرا

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

