الفيل الإيفواري يوافق على الانتقال للأهلي والأحمر يضغط لحسم الصفقة قبل يناير

واصل النادي الأهلي تحركاته خلال الساعات الأخيرة لإتمام صفقة المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي، لاعب نادي جايس السويدي، في إطار خطة المارد الأحمر لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ويضع الأهلي مركز المهاجم الأجنبي على رأس أولوياته في الميركاتو الشتوي، خاصة بعد رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي في الصيف الماضي، وعدم نجاح الثنائي محمد شريف ونيتس جراديشار في سد الفجوة الهجومية خلال الفترة الأخيرة.

و يدرس النادي الأحمر إمكانية ضم مهاجم واحد على الأقل، وربما اثنين إذا سمحت الظروف.

الأهلي يقترب من الحسم: الفارق المالي العقبة الأخيرة

وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن المفاوضات مع إدارة جايس السويدي وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث أبدى النادي السويدي استعدادًا للتخلي عن مهاجمه مقابل قيمة تتراوح حول 2 مليون دولار.

في المقابل، يتمسك الأهلي بإتمام الصفقة مقابل 1.5 مليون دولار فقط، ويضغط في المفاوضات أملاً في تقليص الفجوة المادية والوصول إلى اتفاق نهائي قريبًا.

موافقة اللاعب تسهل الطريق

من جهته، أبدى إبراهيم دياباتي حماسًا كبيرًا للانتقال إلى الأهلي، ورحب بخوض تجربة الاحتراف في القلعة الحمراء، كما وافق بشكل كامل على البنود الشخصية في عقده مع النادي.

ولم يتبق سوى إنهاء بعض التفاصيل المالية بين الناديين، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على البنود التعاقدية، قبل الإعلان رسميًا عن الصفقة في حال اكتمال الاتفاق.