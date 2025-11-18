قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريستيانو رونالدو يزور البيت الأبيض في لقاء رسمي مع دونالد ترامب
الخطيب: نعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الفيل الإيفواري يوافق على الانتقال للأهلي والأحمر يضغط لحسم الصفقة قبل يناير

دياباتي
دياباتي
واصل النادي الأهلي  تحركاته خلال الساعات الأخيرة لإتمام صفقة المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي، لاعب نادي جايس السويدي، في إطار خطة المارد الأحمر لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ويضع الأهلي مركز المهاجم الأجنبي على رأس أولوياته في الميركاتو الشتوي، خاصة بعد رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي في الصيف الماضي، وعدم نجاح الثنائي محمد شريف ونيتس جراديشار في سد الفجوة الهجومية خلال الفترة الأخيرة.

و يدرس النادي الأحمر إمكانية ضم مهاجم واحد على الأقل، وربما اثنين إذا سمحت الظروف.

الأهلي يقترب من الحسم: الفارق المالي العقبة الأخيرة

وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن المفاوضات مع إدارة جايس السويدي وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث أبدى النادي السويدي استعدادًا للتخلي عن مهاجمه مقابل قيمة تتراوح حول 2 مليون دولار.

في المقابل، يتمسك الأهلي بإتمام الصفقة مقابل 1.5 مليون دولار فقط، ويضغط في المفاوضات أملاً في تقليص الفجوة المادية والوصول إلى اتفاق نهائي قريبًا.

موافقة اللاعب تسهل الطريق

من جهته، أبدى إبراهيم دياباتي حماسًا كبيرًا للانتقال إلى الأهلي، ورحب بخوض تجربة الاحتراف في القلعة الحمراء، كما وافق بشكل كامل على البنود الشخصية في عقده مع النادي.

ولم يتبق سوى إنهاء بعض التفاصيل المالية بين الناديين، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على البنود التعاقدية، قبل الإعلان رسميًا عن الصفقة في حال اكتمال الاتفاق.

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

شهادات الإدخار بعد قرار البنك المركزي

بعد خفض الفائدة.. أفضل شهادات الادخار 2025 في الأهلي ومصر| تفاصيل

الطفلة سلوان

الحزن الشديد يسيطر على أسرة الطفلة"سلوان"ابنة أسوان عقب رحيلها بحادث إنقلاب الأتوبيس

منتخب مصر الثانى

أحمد حسن: شعرنا بعدم رغبة ناصر ماهر بالتواجد في المنتخب الثاني بعد استبعاده من قائمة الفراعنة.. وإمام عاشور تواصل معي للمشاركة في كأس العرب

بالصور

طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

