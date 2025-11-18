حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب

كشف أحمد حسن، مدير المنتخب المصري الثاني، عن كواليس مهمة تتعلق باختيارات الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان لقائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العرب المقبلة، إضافة إلى توضيح موقف بعض اللاعبين من الانضمام خلال الفترة الماضية.

وجاءت تصريحات حسن عقب التعادل السلبي للمنتخب المصري الثاني أمام نظيره الجزائري للمحليين في الودية التي احتضنها ستاد القاهرة مساء الاثنين، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات البطولة المقررة بين 1 و18 ديسمبر المقبل، حيث يلعب المنتخب في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات والفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا.

وأكد أحمد حسن أن ما نُقل عنه في المؤتمر الصحفي الأخير تعرض للتحريف في بعض وسائل الإعلام، رغم أن المؤتمر كان موثقًا بالصوت والصورة، مشددًا على أن الجهاز الفني يتعامل بكل شفافية ويرفض الدخول في أي سجال غير دقيق.

وأوضح أنه حضر المؤتمر بتفويض رسمي من حلمي طولان وتحدث بما يمليه عليه دوره دون إضافات شخصية.

حجازي والشناوي… قرارات فرضتها الظروف

وتحدث حسن عن موقف أحمد حجازي، موضحًا أن اللاعب فضل تأجيل انضمامه في الوقت الحالي بسبب ارتباطاته مع ناديه الجديد ورغبته في تثبيت أقدامه، إضافة إلى انتظار حسم وضعه مع المنتخب الأول.

وفيما يخص حارس المرمى أحمد الشناوي، كشف أن الجهاز الفني كان يعول عليه بقوة في قائمة كأس العرب، إلا أن أزمته الأخيرة مع بيراميدز حالت دون تواجده، مؤكدًا رغبة الجهاز في ضم حارس بخبرة الشناوي لقيادة المنتخب في المحفل العربي.

وأشار مدير المنتخب إلى أن الجهاز الفني تابع عددًا من العناصر خلال الفترة الماضية، إلا أن بعض اللاعبين خصوصًا من أندية كبرى لم يُظهروا الحماس الكافي لتمثيل المنتخب الثاني، وهو ما دفع الجهاز للاعتماد على اللاعبين الأكثر رغبة والتزامًا.

وقال حسن: "باب المنتخب مفتوح لكل من يسعى لتمثيل مصر، لكن لا يمكن إجبار أي لاعب على ذلك."

النني النموذج.. وعاشور ضحية المرض

وأشاد أحمد حسن بالتزام محمد النني الذي كان من أوائل المرحبين بالمشاركة في كأس العرب، مؤكدًا أن روح النني وانضباطه يمثلان قدوة لبقية اللاعبين.

كما أوضح أن إمام عاشور تواصل معه شخصيًا وأبدى رغبة كبيرة في الانضمام، لكن ظروف مرضه في الفترة الأخيرة منعت مشاركته، وهو ما تفهمه الجهاز الفني بالكامل.

مفاجآت في ملف لاعبي الزمالك

وعن موقف عبدالله السعيد، أكد حسن أن اللاعب صاحب تاريخ كبير، لكنه اشترط الانضمام مباشرة لبطولة كأس العرب دون المشاركة في المعسكر التحضيري، وهو ما رفضه الجهاز الفني حرصًا على تطبيق مبدأ المساواة بين جميع اللاعبين.

وفيما يتعلق بناصر ماهر، أوضح أن استبعاده جاء لأسباب فنية، إضافة إلى شعور الجهاز بأن اللاعب لم يُظهر الرغبة الكافية في خوض التجربة مع المنتخب الثاني بعد عدم ضمه للمنتخب الأول.

رسالة ختامية من جهاز المنتخب

واختتم أحمد حسن حديثه بالتأكيد على أن المنتخب المصري الثاني يعمل وفق معايير واضحة تعتمد على الالتزام والرغبة الحقيقية في تمثيل القميص الوطني، وليس على الأسماء أو الانتماءات، مشددًا على أن الباب سيظل مفتوحًا أمام كل لاعب قادر على العطاء ويملك الحماس لخدمة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.