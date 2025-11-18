وصله خطأ على حسابه البنكي.. القبض على شخص رفض رد مبلغ مالي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإستيلاء على مبلغ مالي تم تحويله إليه بالخطأ ورفضه رد المبلغ إلى مالكه.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الجيزة) بقيامه بإجراء عملية تحويل مبلغ مالى عن طريق الخطأ من حسابه البنكي إلى حساب آخر بإستخدام أحد التطبيقات ، وبالتواصل مع صاحب هذا الحساب رفض رد المبلغ المالي له.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه للواقعة")، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.