تدشين مشروعًا عمرانيًا جديدًا يجمع بين الاستدامة والرفاهية.. تفاصيل

تشهد القاهرة إطلاق مشروع عمراني جديد في شرق القاهرة يمثل نموذجًا متكاملًا للحياة العصرية المستدامة، ويجمع بين التصميم الحديث والانسجام مع الطبيعة، ليعيد تعريف مفهوم السكن الراقي في المدينة. يمتد المشروع على مساحة نحو 13 فدانًا، بنسبة إنشاءات لا تتجاوز 14% من المساحة الإجمالية، بينما تشغل المسطحات الخضراء والمائية والخدمات المتنوعة ما يقارب 86%، في انسجام تام بين الجمال الطبيعي والعمارة المعاصرة.

يتكوّن المشروع من منطقتين رئيسيتين؛ الأولى مخصصة للوحدات السكنية التي تتميز بتصميمات رحبة وهندسة مدروسة توفر الخصوصية والإضاءة الطبيعية والانسيابية في المساحات. أما المنطقة الثانية فتضم وحدات تجارية وإدارية وفندقية متكاملة تمنح السكان بيئة متوازنة تجمع بين العمل والحياة.

ويضم المشروع مجموعة من المرافق التي تعزز جودة الحياة مثل النادي الرياضي الخارجي، ومناطق اليوغا والتأمل بين المساحات الخضراء، ومسارات للجري والدراجات، إلى جانب مدرج مفتوح للفعاليات ومحطات لشحن السيارات الكهربائية. كما يشتمل على منطقة اجتماعية مركزية صُممت لتكون القلب النابض لأنشطة السكان والتفاعل المجتمعي.

يقدم هذا التطوير العمراني رؤية جديدة للحياة اليومية، ترتكز على الراحة، والجمال، والاستدامة، وتجمع بين رفاهية التفاصيل وهدوء المساحات، ليكون خطوة متقدمة نحو مستقبل حضري أكثر توازنًا وإنسانية.

يأتي هذا المشروع بتطوير من Miqaat للتنمية والتطوير الحضري تحت اسم “o9 {o/nine}”، كجزء من رؤيتها لبناء مجتمعات حديثة تُلهم وتدوم بمرور الزمن.