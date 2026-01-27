غلق كورنيش الإسكندرية بعد سقوط حمولة سيارة نقل على الطريق

أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين والعابرين ضرورة توخي الحذر، نظرًا لسقوط حمول سيارة نقل على الطريق، مما أدى إلى إعاقة مرورية أمام فندق رومانس بطريق الجيش، في المسافة ما بين جليم وستانلي، وذلك في نطاق حي شرق.

وأشارت المحافظة في بيان أن هذا التكدس المروري يؤثر على حركة السير للمتجهين إلى المنتزه، أبو قير، أو طريق المحمودية، حيث من المتوقع حدوث تأخير يتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة للوصول.

وتناشد المحافظة قائدي المركبات اتخاذ طرق بديلة عن طريق الجيش لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، مع الالتزام بتعليمات رجال المرور المتواجدين بالموقع.

وتؤكد المحافظة أن الأجهزة المختصة تعمل حاليًا على سرعة التعامل مع الموقف ورفع العوائق في أسرع وقت ممكن.