أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟
مفيش حاجة بتزيد كدة.. عمرو أديب: الذهب والفضة مكسرين الدنيا
الحسم خلال أيام.. وكيل نذير بو علي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي
سهام صالح: ممدوح عباس قال للمجلس عاوزين أساعدكم مشوا جون إدوارد
دعاء الفجر 8 من شهر شعبان لتيسير الأرزاق.. كلمات تفتح لك أبواب الخير
الولايات المتحدة تعد وثيقة لنزع سلاح حماس وفتح معبر رفح وإعادة إعمار غزة
بعد أيام من جريمة الغدر.. العثور على جثمان ابن أوسيم ضحية قريبه بنهر النيل
مرضاش يسيبه.. تفاصيل إنقاذ قبطان مصري لمهاجر غير شرعي بالمتوسط
هل يُسحب لقب كأس أفريقيا من السنغال بسبب واقعة الانسحاب؟.. خبير لوائح يكشف
رمضان 2026.. مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام
رئيس الوزراء: المشروعات الجديدة تهدف لتحقيق التنمية وتحسين جودة حياة المواطن
ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر
توك شو

مختار جمعة: الحفاظ على الأوطان من مقاصد الأديان وشعبان فرصة لرمضان

إسراء صبري

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الأسبق، إن الحفاظ على الأوطان يُعد من صميم مقاصد الأديان، مؤكدًا أن استقرار الدول وأمنها ضرورة دينية قبل أن تكون مطلبًا وطنيًا.


وأوضح "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين،  أن شهر شعبان، يهل علينا حاملًا معه نفحات الشهر الفضيل، داعيًا إلى عدم تأجيل الطاعة أو العبادة، واستغلال هذه الأيام في التقرب إلى الله، والاستعداد الروحي لشهر رمضان المبارك.


وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكثر من الصيام في شهر شعبان، ويصوم فيه ما لا يصومه في غيره من الشهور سوى رمضان، مستشهدًا بقول النبي الشريف عندما قال: "ذلك شهر بين رجب ورمضان تُرفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن تُرفع أعمالي وأنا صائم".


وتطرق إلى فضل العبادة في أوقات الفتن وانشغال الناس، مشيرًا إلى أن أجرها عظيم، وشبهها بهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، داعيًا إلى الإكثار من أعمال الخير خلال هذا الشهر.


وأكد جمعة أن من أعظم القربات في شعبان إدخال السرور على الفقراء، موضحًا أن الصدقة تمثل عبادة أساسية، خاصة للقادرين، داعيًا الجميع إلى الإكثار من أعمال البر، والتراحم والتكافل الاجتماعي.

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

الذهب المخصص للزينة

بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

كمال أبو رية

رمضان 2026 .. كمال أبو رية يتحدث عن شخصيته فى مسلسل "فخر الدلتا"

النجم خالد الصاوي

خالد الصاوي: لديّ «دستور شخصي» لا أتنازل عنه.. والفن موقف إنساني

حاتم صلاح ومصطفى غريب

بلاش شغل فلاحين.. تعليقات مصطفى غريب وحاتم صلاح حول دراما رمضان

بعد طرحها الرسمي.. أرخص سيارات فورثينج الصينية في مصر وأسعارها

فورثينج T5
فورثينج T5
فورثينج T5

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

