أزمة تسكين السيدات بالفنادق.. أعراف غير قانونية في مواجهة الدستور وحقوق المرأة
غلق كورنيش الإسكندرية بعد سقوط حمولة سيارة نقل على الطريق
تسريب 149 مليون كلمة مرور بجوجل وفيسبوك وإنستجرام.. كيف تحمي حساباتك؟
اليوم.. الأهلي يبحث عن فوز محلي أمام وادي دجلة في الدوري
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب الدمج .. قرارات عاجلة من التعليم
لا يسامح فيه الرسول أبدا.. علي جمعة: احذر الغفلة عن هذا الركن للإيمان
حزب الله يعلن مقـ.تل مقدم برامج في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
وصول الدفعة الثالثة من الإيرانيين الموقوفين من الولايات المتحدة إلى طهران
بعد أعمال الشغب.. ترامب يتصل بعمدة مينيابوليس لتنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى هليوبوليس ويفتتح كليوباترا التجمع "سكاى" اليوم
انقسام أوروبي حول استئناف بحث اتفاق تجاري مع واشنطن بعد أزمة جرينلاند
من يكون حارس الزمالك الأول في المباريات المقبلة؟.. محمد أضا يكشف مفاجأة
أخبار العالم

بعد أعمال الشغب.. ترامب يتصل بعمدة مينيابوليس لتنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية "مثمرة للغاية" مع عمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فراي، وكشف عن لقاء مرتقب بينه وبين مسؤول الحدود الفيدرالي توم هومان.

يأتي ذلك في ظل استمرار اندلاع أعمال الشغب في المدينة على خلفية عملية إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية.

ونشر ترامب هذا التحديث عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، في إشارة إلى تزايد التعاون الفيدرالي مع قادة المدينة في إطار استجابة السلطات للاضطرابات.

وكتب ترامب: "أجريت مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع عمدة مينيابوليس جاكوب فراي. هناك تقدم ملحوظ! سيلتقي به توم هومان غدا لمواصلة النقاش".

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، قدم فراي روايته الخاصة عن المكالمة، موضحا موقفه من عملية إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية والشروط التي ستواصل المدينة بموجبها التعاون مع سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية.

وأكد فراي أنه يعتزم الاجتماع مع هومان، وأن بعض العملاء الفيدراليين سيبدأون بمغادرة المدينة غدًا.

وأضاف: "ستواصل مدينة مينيابوليس التعاون مع سلطات إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي في التحقيقات الجنائية الحقيقية - لكننا لن نشارك في عمليات اعتقال غير دستورية لجيراننا أو ننفذ قانون الهجرة الفيدرالي".

وجاء ذلك بعد ساعات من مكالمة ترامب مع حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، حول الاضطرابات التي تشهدها مينيابوليس في أعقاب إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية.

دونالد ترامب مكالمة هاتفية مينيابوليس الفيدرالي أعمال الشغب

