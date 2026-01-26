شعبة المحمول: الرسوم المرتفعة وراء فجوة أسعار الهواتف بين مصر والخارج

قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، إن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهاتف الشخصي مع القادم من الخارج يحمي الموزع والتاجر وليس المصنع، منوها بأن هناك فرق كبير بين أسعار الهواتف المحمولة في الخارج وداخل مصر.

واضاف وليد رمضان خلال حواره ببرنامج الخلاصة المذاع على قناة المحور، أن الرسوم التي فرضتها الدولة على الهواتف المحمولة مثل الأيفون قطعية وليست نسبية، متابعا: الرسوم كبيرة للغاية.

ولفت إلى أن ضريبة 38.5 الواقعة على هواتف الأيفون لا تطبق بهذا السعر وتتخطى أكثر من ذلك، نتيجة إضافة بعض الرسوم الأخرى.

واسترسل: حل الأزمة يتمثل في تخفيض الرسوم المفروضة وتسهيل الإجراءات أمام المصنعين لخفض تكلفة الإنتاج، وإعادة إعفاء الهاتف الشخصي من الخارج بشرط "حظر البيع لمدة عام" لضمان عدم استغلال الإعفاء في أغراض تجارية.