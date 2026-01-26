الضرائب: الهدف من إيقاف الإعفاء الجمركي للهواتف هو حماية الصناعة المحلية

قال ممدوح فاروق رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب، إن الهدف من إيقاف الإعفاء الجمركي للهواتف يتمثل في حماية الصناعة المحلية، حيث تعمل الدولة على جذب العديد من شركات الهاتف المحمول للتصنيع في مصر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج الخلاصة المذاع على قناة المحور، أن الحكومة رأت أن الاستمرار في إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج سيؤثر بالسلب على المصنع المحلي، وقدرته على الاستمرار ومواكبة منافسة المنتجات العالمية.

وأوضح أن الهواتف المحمولة الواردة من الخارج يفرض عليها رسوم بخلاف الضريبة الجمركية، تتسبب في زيادة الأسعار بهذا الشكل.

ولفت إلى أنه لا يوجد لدينا تصنيع محلي ينافس الشركات العالمية بشكل كامل حتى الآن، ولذلك على الحكومة البحث عن حلول أخرى لا تحمل المواطن المزيد من الأعباء.