آخر مستجدات وتطورات واقعة نيابة النزهة
حقيقة الصور المنتشرة لـ الفنان محمد صبحي في العناية المركزة
ندوة جناح الأزهر توصي بترسيخ التكامل بين العلم والدين لمواجهة الإلحاد المعاصر
بعد بلاغ ناصر البرنس.. عقوبات رادعة تواجه السارق وفقا للقانون
إنذار بحري.. اضطرابات شديدة في البحر المتوسط حتى مساء الأربعاء
عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه
دوري روشن السعودي .. الحزم يهزم ضمك فى الوقت القاتـ.ــل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
الضرائب: الهدف من إيقاف الإعفاء الجمركي للهواتف هو حماية الصناعة المحلية

ممدوح فاروق رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب
ممدوح فاروق رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب
إسراء صبري

قال ممدوح فاروق رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب، إن الهدف من إيقاف الإعفاء الجمركي للهواتف يتمثل في حماية الصناعة المحلية، حيث تعمل الدولة على جذب العديد من شركات الهاتف المحمول للتصنيع في مصر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج الخلاصة المذاع على قناة المحور، أن الحكومة رأت أن الاستمرار في إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج سيؤثر بالسلب على المصنع المحلي، وقدرته على الاستمرار ومواكبة منافسة المنتجات العالمية.

وأوضح أن الهواتف المحمولة الواردة من الخارج يفرض عليها رسوم بخلاف الضريبة الجمركية، تتسبب في زيادة الأسعار بهذا الشكل.

ولفت إلى أنه لا يوجد لدينا تصنيع محلي ينافس الشركات العالمية بشكل كامل حتى الآن، ولذلك على الحكومة البحث عن حلول أخرى لا تحمل المواطن المزيد من الأعباء.

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

