اقتراح برغبة لتنظيم استخدام الهواتف الذكية والسوشيال ميديا للأطفال

تقدمت النائبة جيهان شاهين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تنظيم استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي للأطفال والمراهقين، في ضوء تزايد مخاطر انتهاك الخصوصية واستغلال البيانات الشخصية، وما يترتب على الاستخدام غير المنضبط من آثار نفسية وسلوكية وتعليمية سلبية.

وأوضحت شاهين أن الانتشار الواسع للهواتف الذكية بين النشء خلال السنوات الأخيرة أفرز تحديات حقيقية تمس المنظومة التربوية والنفسية والاجتماعية، مشيرة إلى تصاعد ظواهر التنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير ملائم للأعمار الصغيرة، إلى جانب حالات الإدمان الرقمي، والقلق والعزلة والاكتئاب، وتراجع مهارات التواصل الإنساني وضعف التحصيل الدراسي.

وأكدت النائبة أن غياب الضوابط المنظمة لاستخدام هذه الوسائل ساهم في تفاقم آثارها السلبية، فضلاً عن مخاطر انتهاك الخصوصية ومحاولات الاستغلال غير المشروع للأطفال عبر الفضاء الرقمي، بما لا يتسق مع القيم المجتمعية ويهدد سلامة الأجيال الجديدة.

وأضافت أن الاقتراح يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الحرص على حماية النشء وبناء وعي مجتمعي حقيقي، مطالبة بإحالة الاقتراح إلى اللجنة النوعية المختصة، ودعوة الحكومة لدراسة وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل ينظم استخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي وفق المراحل العمرية المختلفة، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وحماية الأطفال من مخاطره.