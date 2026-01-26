قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو وردة .. تصريح غير متوقع من شوبير بعد أزمة صلاح وهجوم السوشيال
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة
برلمان

اقتراح برغبة لتنظيم استخدام الهواتف الذكية والسوشيال ميديا للأطفال

النائبة جيهان شاهين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
النائبة جيهان شاهين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تقدمت النائبة جيهان شاهين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تنظيم استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي للأطفال والمراهقين، في ضوء تزايد مخاطر انتهاك الخصوصية واستغلال البيانات الشخصية، وما يترتب على الاستخدام غير المنضبط من آثار نفسية وسلوكية وتعليمية سلبية.

وأوضحت شاهين أن الانتشار الواسع للهواتف الذكية بين النشء خلال السنوات الأخيرة أفرز تحديات حقيقية تمس المنظومة التربوية والنفسية والاجتماعية، مشيرة إلى تصاعد ظواهر التنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير ملائم للأعمار الصغيرة، إلى جانب حالات الإدمان الرقمي، والقلق والعزلة والاكتئاب، وتراجع مهارات التواصل الإنساني وضعف التحصيل الدراسي.

وأكدت النائبة أن غياب الضوابط المنظمة لاستخدام هذه الوسائل ساهم في تفاقم آثارها السلبية، فضلاً عن مخاطر انتهاك الخصوصية ومحاولات الاستغلال غير المشروع للأطفال عبر الفضاء الرقمي، بما لا يتسق مع القيم المجتمعية ويهدد سلامة الأجيال الجديدة.

وأضافت أن الاقتراح يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الحرص على حماية النشء وبناء وعي مجتمعي حقيقي، مطالبة بإحالة الاقتراح إلى اللجنة النوعية المختصة، ودعوة الحكومة لدراسة وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل ينظم استخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي وفق المراحل العمرية المختلفة، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وحماية الأطفال من مخاطره.

الهواتف الذكية وسائل التواصل الاجتماعي اقتراح برغبة انتهاك الخصوصية البيانات الشخصية

