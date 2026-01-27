قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة تسكين السيدات بالفنادق.. أعراف غير قانونية في مواجهة الدستور وحقوق المرأة
غلق كورنيش الإسكندرية بعد سقوط حمولة سيارة نقل على الطريق
تسريب 149 مليون كلمة مرور بجوجل وفيسبوك وإنستجرام.. كيف تحمي حساباتك؟
اليوم.. الأهلي يبحث عن فوز محلي أمام وادي دجلة في الدوري
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب الدمج .. قرارات عاجلة من التعليم
لا يسامح فيه الرسول أبدا.. علي جمعة: احذر الغفلة عن هذا الركن للإيمان
حزب الله يعلن مقـ.تل مقدم برامج في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
وصول الدفعة الثالثة من الإيرانيين الموقوفين من الولايات المتحدة إلى طهران
بعد أعمال الشغب.. ترامب يتصل بعمدة مينيابوليس لتنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى هليوبوليس ويفتتح كليوباترا التجمع "سكاى" اليوم
انقسام أوروبي حول استئناف بحث اتفاق تجاري مع واشنطن بعد أزمة جرينلاند
من يكون حارس الزمالك الأول في المباريات المقبلة؟.. محمد أضا يكشف مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وصول الدفعة الثالثة من الإيرانيين الموقوفين من الولايات المتحدة إلى طهران

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

وصلت الدفعة الثالثة من الإيرانيين الذين كانوا محتجزين في الولايات المتحدة إلى إيران بعد أشهر من الاحتجاز على متن رحلة عبر القاهرة والكويت، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" مساء الاثنين.


 وذكرت الوكالة أن هؤلاء المواطنين الإيرانيين جرى توقيفهم بأمر من الإدارة الأمريكية السابقة واحتجزوا في مراكز تابعة لإدارة الهجرة الأمريكية، وكانوا يتعرضون منذ نحو شهرين لضغوط لمغادرة الأراضي الأمريكية.

وحسب "تسنيم"، فإن ظروف احتجاز هؤلاء كانت قاسية، في أماكن شبيهة بالسجون، كما أصيب عدد منهم بأمراض فيروسية ووُضعوا في الحجر الصحي.

وقالت الوكالة إن من بين هذه الدفعة، وصل 14 شخصا الاثنين إلى مطار الإمام الخميني الدولي، على أن يعود بقية المحتجزين خلال الأسابيع المقبلة.

وتعد هذه الدفعة الثالثة من المواطنين الإيرانيين الذين أُجبروا على مغادرة الولايات المتحدة في إطار السياسات والتعليمات المتعلقة بالهجرة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت يوم الأحد بترحيل حوالي 40 مواطنا إيرانيا إلى بلادهم على متن رحلة خاصة، وذلك جزء من استراتيجيتها للترحيل الجماعي.

الإيرانيين الولايات المتحدة محتجزين الإدارة الأمريكية الحجر الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

الانترنت

يلا بسرعة| خطوات سهلة وبسيطة توفر باقة الإنترنت

صورة ارشيفية

شعبة المحمول: الرسوم المرتفعة وراء فجوة أسعار الهواتف بين مصر والخارج

عبد الحليم حافظ

بيان شديد اللهجة من أسرة عبد الحليم حافظ بسبب الإسرائيليين

الصورة المفبركة لـ محمد صبحي

حقيقة الصور المنتشرة لـ الفنان محمد صبحي في العناية المركزة

ترشيحاتنا

حسام حسن

لا نية لإلغاء الدوري.. حكاية تصريحات حسام حسن التي فسرت بشكل خاطئ

مصطفى شوبير

محلل رياضي: مصطفى شوبير حارس مصر في الوقت الحالي

الأهلي والزمالك

بين الإنقاذ والصدارة.. الأهلي والزمالك على صفيح ساخن أمام دجلة وبتروجت

بالصور

الهند تفتح سوقها أمام السيارات الأوروبية بخفض جمركي تاريخي

صناعة السيارات
صناعة السيارات
صناعة السيارات

تبدأ من 200 الف.. أسعار فيات بونتو المستعملة في مصر

فيات بونتو
فيات بونتو
فيات بونتو

ديبالG318 الـ REEV‏ ‏تقترب من الظهور الرسمي الأول في مصر

ديبال G318 REEV
ديبال G318 REEV
ديبال G318 REEV

بعد طرحها الرسمي.. أرخص سيارات فورثينج الصينية في مصر وأسعارها

فورثينج T5
فورثينج T5
فورثينج T5

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد