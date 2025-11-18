العثور على طفلة فقدت من والدتها بأحد أسواق بنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة أحد الأشخاص لفقده كريمته التى كانت برفقة والدتها حال تواجدهما بأحد الأسواق ببنى سويف.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر) وبسؤاله قرر تلقيه إتصالا هاتفيا من "زوجته" تخبره بفقد كريمتها "طفلة سن 4" حال تواجدهما بأحد الأسواق وطلبت منه الحضور للبحث عنها وعقب ذلك عثرت عليها وخوفاً من زوجها قامت بإغلاق هاتفها المحمول فقام بنشر مقطع الفيديو المُشار إليه.

أمكن التوصل إلى مكان تواجد الزوجة وبسؤالها أيدت ما سبق وعللت تصرفها لخوفها من تعدى زوجها عليها لإهمالها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.