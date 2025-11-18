للدفاع عن لقبه.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري بدوري أبطال أفريقيا

يستهل نادي بيراميدز مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة مرتقبة وحاسمة أمام فريق ريفرز يونايتد النيجيري، في المباراة التي تُقام مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

ويستضيف بيراميدز ضيفه النيجيري في التاسعة مساء السبت 22 نوفمبر 2025 على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في بداية مشوار حامل اللقب نحو الدفاع عن تاجه القاري.

وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports الناقل الرسمي للبطولة الأفريقية.

طاقم التحكيم

يقود اللقاء طاقم حكام سوداني بقيادة محمود إسماعيل حكمًا للساحة، ويعاونه محمد عبد الله مساعد أول، وعمر أحمد مساعد ثانٍ، وعبد العزيز جعفر حكمًا رابعًا.

ويُراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، بينما يتولى الغاني أليكساندر أسانتي مهام المنسق العام، والكاميروني هورون أونانا منسقًا أمنيًا، ويشرف عبد الرحمن العليمي من مصر على البث الفضائي.

جدول مباريات بيراميدز في دور المجموعات

الجولة الأولى: بيراميدز × ريفرز يونايتد (22 نوفمبر 2025 – مصر)

الجولة الثانية: باور ديناموز × بيراميدز (29 نوفمبر 2025 – زامبيا)

الجولة الثالثة: نهضة بركان × بيراميدز (23 أو 24 يناير 2026 – المغرب)

الجولة الرابعة: بيراميدز × نهضة بركان (30 أو 31 يناير 2026 – مصر)

الجولة الخامسة: ريفرز يونايتد × بيراميدز (6 أو 7 فبراير 2026 – نيجيريا)

الجولة السادسة: بيراميدز × باور ديناموز (13 أو 14 فبراير 2026 – مصر)

وتبدو المجموعة قوية للغاية، خاصة في ظل وجود نهضة بركان المغربي وباور ديناموز الزامبي إلى جانب ريفرز يونايتد، ما يجعل كل نقطة فارقة في سباق التأهل.

بيراميدز ضمن الأفضل في إفريقيا

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا 2025، والتي ضمت ثلاثة أندية فقط: بيراميدز المصري – صن داونز الجنوب أفريقي – نهضة بركان المغربي.