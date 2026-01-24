قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
الطب الشرعي: فتاة الهرم تعرضت لاعتداء وحشي في الفيوم.. تفاصيل
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس
واشنطن ترفض مقترحاً إسرائيلياً باستبدال أمن السلطة الفلسطينية بشركات خاصة في معبر رفح
غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب
أحمد موسى: اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق قالي محمد مرسي زعيم عصابة
بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة
دافوس| سوق التوظيف العالمي يلتقط أنفاسه بعد 2025 ويستعد لنمو محتمل في 2026
استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
رئيسة القومي للطفولة تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
وزير خارجية إيطاليا: ترامب يستحق نوبل للسلام إذا أبرم اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
استثمارات بالمليارات.. أحمد موسى: 15 شركة عالمية تصنع الهواتف المحمولة في مصر
تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات سيدان في السوق المصري 2026| صور

سيارات سيدان الأرخص سعرًا
سيارات سيدان الأرخص سعرًا
صبري طلبه

استطاعت فئة السيدان أن تحظى بشعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، بينما تلعب الفئة الاقتصادية دورًا مهمًا في العملية الشرائية بين المقبلين على فرصة إختيار سيارة جديدة، وسط التنوع الكبير الذي يشهده السوق المصري للسيارات.

 أرخص 5 سيارات سيدان في السوق المصري 2026، وعرض أحدث الأسعار وأبرز المواصفات.

نيسان صني

نيسان صني

تعتمد نيسان صني على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، مع ناقل سرعات مانيوال 5 غيار أو أوتوماتيكي 4 سرعات، وبسعر يتراوح بين 645,000 و795,000 جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تأتي شيري أريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة مانيوال 5 غيار، أو أوتوماتيكي طرازCVT،  مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 665,000 جنيه و 740,000 جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تعتمد رينو تاليانت على محرك تيربو بسعة 1000 سي سي، موزع على ثلاث أسطوانات، بقوة تصل إلى 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT مع منظومة دفع أمامي، وبسعر يتراوح بين 674,900 و 724,900 جنيه.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 699,900 و 724,900 جنيه.

إم جي 5

إم جي 5

تعتمد السيارة إم جي 5 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانًا، و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 799,990 و 899,990 جنيه.

