إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مواصفات شانجان ايدو بلس 2026 الجديدة وأسعار الـ 3 فئات | صور

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شانجان ايدو بلس موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شانجان ايدو بلس موديل 2026 ، وتنتمي ايدو بلس لفئة السيارات السيدان .

مواصفات شانجان ايدو بلس موديل 2026

شانجان ايدو بلس موديل 2026

زودت سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها فتحة سقف، وبها فرش مقاعد من الجلد، ونوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers .

محرك شانجان ايدو بلس موديل 2026

شانجان ايدو بلس موديل 2026

تحصل سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 170 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ شانجان ايدو بلس موديل 2026

شانجان ايدو بلس موديل 2026

تحتوي سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها ووسائد هوائية جانبية، وبها Fog Lights .

سعر شانجان ايدو بلس موديل 2026

شانجان ايدو بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

