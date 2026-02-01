قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يعلن قرارات هيئة كبار العلماء بشأن حقوق المرأة ويحذر من العنف ضدها
ملك قورة: ابنة أختي مريم تحمل اسمي ولا تفكر في العودة للتمثيل
عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية
رئيس المجالس الطبية لـ «صدي البلد»: وداعاً لتأخر قرارات نفقة الدولة والخطابات الإدارية
لاتهامه بهتك عرض 4 تلاميذ .. الإعدام شنقًا لجنايني مدرسة دولية بالإسكندرية
استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2026.. رابط رسمي
شيخ الأزهر يدعو لتيسير الزواج وعودته إلى صورته البسيطة وفقا لفلسفة الإسلام
تباين مؤشرات البورصة في ختام الأحد.. صعود الأسهم الصغيرة وتراجع الثلاثيني
أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه لبرشلونة
مفاوضات جادة بين الهلال والاتحاد لضم بنزيمة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي
موهبة مصرية جديدة في كامب نو.. برشلونة يكشف تفاصيل التعاقد مع حمزة عبد الكريم
الأعلى للإعلام يقرر الحجب النهائي لمواقع ومنصات تشجع المساكنة بين الشباب
تحقيقات وملفات

عندما انتصر الحاضر على التاريخ.. ألكاراس يهزم ديوكوفيتش في نهائي أستراليا

ألكاراس
ألكاراس

توج الإسباني كارلوس ألكاراس بلقب بطولة أستراليا المفتوحة الأحد بعد انتصار قوي ومثير على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي جسد صراع الخبرة والطموح وجمع بين لاعب شاب يواصل صعوده السريع وأسطورة تحاول تحدي عامل الزمن.

وبعد بداية صعبة خسر فيها المجموعة الأولى بنتيجة 2 – 6 أظهر ألكاراس شخصية البطل ونجح في قلب مجريات المواجهة لصالحه فارضاً سيطرته على بقية اللقاء ليحسم المجموعات الثلاث التالية بنتائج 6 – 2 و6 – 3 و7 – 5 في مباراة اتسمت بالندية واللعب البدني الشاق وامتدت لفترة طويلة شهدت تبادلات قوية ونقاطاً استثنائية من الطرفين.

وبهذا التتويج أكمل ألكاراس المصنف الأول عالميا إنجاز رباعية بطولات الغراند سلام ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز بعد فوزه بلقبه الأول في أستراليا على حساب ديوكوفيتش المصنف الرابع في نهائي أقيم على ملعب رود لايفر أرينا في ملبورن.

اللقب السابع

كما رفع الإسباني رصيده إلى سبعة ألقاب كبرى وحرَم النجم الصربي البالغ 38 عاما من تحقيق لقبه الكبير الـ25 متفوقا عليه للمرة الثالثة في نهائي بطولة كبرى بعد نهائيي ويمبلدون عامي 2023 و2024.

دخل ديوكوفيتش المباراة بقوة وفرض أسلوبه المعتاد في المجموعة الأولى مستفيدا من خبرته الكبيرة في إدارة النقاط الطويلة ودقة إرساله وقدرته على الضغط من الخط الخلفي. لكن مع انطلاق المجموعة الثانية تغيرت موازين اللقاء بعدما رفع ألكاراس من إيقاع اللعب واستثمر سرعته ولياقته العالية في كسب التبادلات الطويلة.

في المجموعة الثانية كسر ألكاراس إرسال منافسه مبكراً ونجح في الحفاظ على تقدمه بثبات ذهني واضح ليعادل النتيجة. 

ومع بداية المجموعة الثالثة بدا الإرهاق أكثر وضوحاً على ديوكوفيتش في حين واصل اللاعب الإسباني ضغطه المستمر وحسم النقاط المفصلية بثقة لينهي المجموعة بنتيجة 6 – 3.

أما المجموعة الرابعة فجاءت الأكثر إثارة حيث تبادل اللاعبان التقدم حتى التعادل 5 – 5 وسط مقاومة قوية من ديوكوفيتش الذي أنقذ أكثر من فرصة لكسر الإرسال غير أن ألكاراس أظهر نضجاً كبيراً في اللحظات الحاسمة ونجح في كسر إرسال منافسه في التوقيت المثالي قبل أن يحسم اللقاء بإرسال ثابت معلناً تتويجه باللقب.

وبهذا الإنجاز يعزز ألكاراس مكانته كأحد أبرز نجوم الجيل الجديد في عالم التنس مؤكداً أن مشعل الزعامة بدأ ينتقل تدريجياً دون أن يعني ذلك تراجع الأساطير عن المنافسة حتى الرمق الأخير.

كارلوس ألكاراس بطولة أستراليا المفتوحة نوفاك ديوكوفيتش

