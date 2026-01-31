5 ساعات و27 دقيقة.. نصف نهائي يكسر الأرقام القياسية بالتنس| أطول مبارة فى التاريخ

شهدت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس هذا العام لحظة تاريخية غير مسبوقة، حيث قدم لاعبو نصف النهائي مباريات مثيرة أطالت القلوب وأثبتت أن كرة المضرب قادرة على صناعة ملحمة رياضية بكل المقاييس.

ألكاراز يحطم رقم قياسي في أطول نصف نهائي

في واحدة من أجمل مباريات البطولة، تغلب الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميا، على الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الخامس، بعد مواجهة استمرت 5 ساعات و27 دقيقة.

المباراة شهدت تقلبات مثيرة، حيث خسر ألكاراز المجموعتين الأولى والثالثة، لكنه عاد بقوة في المجموعة الخامسة ليحسم اللقاء بنتيجة (6-4)، (7-6)، (6-7)، (6-7)، (7-5)

بهذا الفوز، أصبح نصف النهائي بين ألكاراز وزفيريف أطول مباراة في تاريخ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل باسم رافاييل نادال وفرناندو فيرداسكو عام 2009 والذي استمر 5 ساعات و14 دقيقة.

دجوكوفيتش ينتصر بعد مواجهة قوية

لم تكن مباراة نصف النهائي الثانية أقل إثارة، حيث تغلب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الثالث عالميا، على الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني بنتيجة 3-2 بعد مباراة استغرقت 4 ساعات و17 دقيقة.

بهذا الانتصار، سيتقابل دجوكوفيتش مع ألكاراز في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد، في مباراة تعد بالكثير من الإثارة والتشويق لعشاق كرة المضرب حول العالم.

نصف نهائي أستراليا يتفوق عالميا في زمن اللعب

وبحسب الإحصاءات، فإن مباراتي نصف النهائي هذا العام سجلت أطول زمن إجمالي في تاريخ نصف نهائي بطولات الغراند سلام، حيث بلغت مدة المباراتين معا 9 ساعات و44 دقيقة، وهو رقم لم يتم تسجيله سابقا.

رغم ذلك، تبقى أطول مباراة نصف نهائي في تاريخ بطولات الغراند سلام مسجلة باسم المباراة التي جمعت الجنوب إفريقي كيفن أندرسون والأمريكي جون إيسنر في ويمبلدون 2018، والتي استغرقت 6 ساعات و36 دقيقة، حيث كانت المجموعة الأخيرة وحدها ساعتين و54 دقيقة.

عشاق التنس على موعد مع النهائي الملحمي

مع الأداء الأسطوري الذي قدمه ألكاراز ودجوكوفيتش، يبدو أن النهائي المرتقب سيكون أكثر من مجرد مباراة، بل مناسبة تاريخية لتسجيل لحظة رياضية خالدة في ذاكرة البطولات الكبرى.