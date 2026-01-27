قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة بنها تحصد مراكز متقدمة في بطولة الجامعات المصرية لتنس الطاولة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، عن تحقيق طلاب الجامعة من ذوي الهمم مراكز متقدمة في بطولة الجامعات المصرية لتنس الطاولة ، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.


وقدم الجيزاوي التهنئة إلي الطلاب الفائزين الذين استطاعوا حصد 2 ميدالية ذهبية، 2 فضية ، 1 برونزية  ، مشجعا لهم المشاركة الإيجابية في البطولات والمسابقات دائما وذلك من أجل وضع طاقاتهم علي المسار الصحيح وإكتسابهم الخبرات والمهارات الحياتية المُختلفة.

وأضاف " الجيزاوي " أن جامعة بنها تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم ، ودمجهم فى المجتمع الجامعي وتوفير كافة الدعم لهم وحل أية صعوبات أو مشكلات قد تواجههم ، باعتبارهم شركاء التنمية في الوطن ، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات ، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

من جانبها أشارت الدكتورة  جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلي أن الطلاب الحاصلين علي الميدالية الذهبية هم الطالبة ريهام عماد سلامة ، والطالبة صفا حافظ عبد المنعم ، والطلاب الحاصلين علي الميدالية الفضية هم سعد محمد حلمي ، ومصطفي صابر محمد ، و الطالبة الحاصلة علي الميدالية البرونزية هي أسماء جمال بغدادي.

القليوبية محافظة القليوبية رئيس جامعة بنها جامعة بنها بنها

