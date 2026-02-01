اركب مرسيدس C180 سعرها 850 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

مرسيدس C180 موديل 2009

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مرسيدس C180 موديل 2009، وتنتمي C180 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات مرسيدس C180 موديل 2009 الخارجية

مرسيدس C180 موديل 2009

تمتلك سيارة مرسيدس C180 موديل 2009 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة مرسيدس، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك مرسيدس C180 موديل 2009

مرسيدس C180 موديل 2009

تحصل سيارة مرسيدس C180 موديل 2009 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة مرسيدس C180 موديل 2009 الداخلية

مرسيدس C180 موديل 2009

زودت مقصورة سيارة مرسيدس C180 موديل 2009 بالكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها حوامل اكواب، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر مرسيدس C180 موديل 2009

تباع سيارة مرسيدس C180 موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 850 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مرسيدس C180 موديل 2009

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .