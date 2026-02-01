قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رضوى الشربيني: بصلي ويحضر لبرنامجي في رمضان| خاص
ركود أم ارتفاع.. ماذا ينتظر السوق العقاري الفترة المقبلة؟| برلماني يجيب
شيخ الأزهر يعلن قرارات هيئة كبار العلماء بشأن حقوق المرأة ويحذر من العنف ضدها
ملك قورة: ابنة أختي مريم تحمل اسمي ولا تفكر في العودة للتمثيل
عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية
رئيس المجالس الطبية لـ «صدي البلد»: وداعاً لتأخر قرارات نفقة الدولة والخطابات الإدارية
لاتهامه بهتك عرض 4 تلاميذ .. الإعدام شنقًا لجنايني مدرسة دولية بالإسكندرية
استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2026.. رابط رسمي
شيخ الأزهر يدعو لتيسير الزواج وعودته إلى صورته البسيطة وفقا لفلسفة الإسلام
تباين مؤشرات البورصة في ختام الأحد.. صعود الأسهم الصغيرة وتراجع الثلاثيني
أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه لبرشلونة
مفاوضات جادة بين الهلال والاتحاد لضم بنزيمة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي
ديني

نقابة القراء توضح حقيقة واقعة مشادة القليوبية: مقطع قديم هدفه الفتنة وتشويه صورة قراء القرآن

محمد أبو ليلة وإسلام صابر
محمد أبو ليلة وإسلام صابر

أعلنت نقابة القراء ردا على الواقعة المؤسفة التى حدثت فى أحد العزاءات بمحافظة القليوبية، بحدوث مشادة كلامية بين القارئ محمد أبو ليلة وإسلام صابر مقدم ليلة العزاء، أن الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء قد تواصل مع الشيخ وليد السيد عبد الشافى هلال نقيب قراء محافظة القليوبية للتثبت من صحة الواقعة المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وأفاد الشيخ وليد أنه بالتواصل مع القارئ محمد أبو ليلة أكد أن الواقعة كانت قد حدثت منذ ما يزيد على العامين وتم التصالح بينهما على الفور.


ولكن فوجئنا بنشر المقطع أمس بهدف إحداث فتنة، رغم عدم نشره فى السابق، وقد أعرب القارئ أبو ليلة عن أسفه وأوضح أنه غير راض عما صدر منه فى حينها وأنه قد استوعب الدرس ولو يعد لمثل هذا العمل مرة أخرى.

من جانبه يناشد الشيخ محمد حشاد من قراء القراء وكذا أصحاب العقول الرشيدة التروى والتخلق بخلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعدم الانسياق وراء هؤلاء الذين لا يريدون بنشر هذا المقطع إلا إحداث فتنة ووقيعة الهدف منها تشويه صورة مصر الأزهر كعبة العلم التى حباها الله تعالى بأن جعلها مسقط رأس تلاوة القرآن وكبار العلماء وقراء القرآن الكريم وأعلام الإنشاد الدينى حتى قيام الساعة.

واختتم الشيخ حشاد: أناشد جميع القراء أن يتخلقوا بأخلاق حضرة النبى صلى الله عليه وسلم الذى كان خلقه القرآن.

بما يعنى أنه يجب على قارئ القرآن أن يكون ملتزما وعنوانا مشرفا للدين الإسلامى، وأخص بنصحى فى المقام الأول الشيخ محمد أبو ليلة صاحب الواقعة حتى لا يعود لمثل هذه الفعلة، حيث كان عليه أن يتروى ولا يتسرع.

القليوبية محمد أبو ليلة إسلام صابر عزاء نقابة القراء حمد صالح حشاد

