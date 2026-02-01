قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
مجلس الشيوخ يكشف كواليس خطورة روبلوكس على الأطفال
الإدارة ترحب برحيله.. اجتماع مرتقب مع محمد عواد لحسم موقفه
مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي
جيرارد: عودة صلاح لمستواه الحقيقي مفتاح انتفاضة ليفربول
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: شيخ الأزهر قدّم نموذجًا مستنيرًا في دعم قضايا المرأة

إيمان طلعت

قال الدكتور حسين إبراهيم، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن هذا المؤتمر يحمل أهمية خاصة لتناوله إحدى أعمق القضايا تأثيرًا، وهي قضية الخطاب الديني والإعلامي، بما يفرض ضرورة تطوير هذا الخطاب ليكون واعيًا بالتحديات والإشكاليات التي قد تُسهم في تشويه القيم أو الانتقاص من حرية المرأة وحقوقها المشروعة.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالدور الريادي الذي يضطلع به الأزهر الشريف في ترسيخ قيم احترام المرأة وتقدير مكانتها، مؤكدًا أن الأزهر، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، قدّم نموذجًا مستنيرًا في دعم قضايا المرأة، وتعزيز مشاركتها الفاعلة، وتمكينها في مختلف المجالات العلمية والمجتمعية، انطلاقًا من فهم وسطي راسخ لمقاصد الشريعة الإسلامية، بما يعكس صورة الإسلام الحقيقية القائمة على العدل والكرامة الإنسانية.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال كلمته المسجلة بمؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، أن المؤتمر يؤكد أن تكريم المرأة جزء لا يتجزأ من جوهر الدين الإسلامي، الذي أرسى مبادئ العدل والكرامة الإنسانية، وصان حقوق المرأة باعتبارها شريكًا أصيلًا في بناء المجتمع ونهضته.

يأتي هذا المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظيم الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة، في الفترة من 1 إلى 2 فبراير، بقاعة الأزهر للمؤتمرات، بحضور ومشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي، بهدف تسليط الضوء على دور الخطاب الديني والإعلامي الرشيد في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة.

شيخ الأزهر المرأة قضايا المرأة الخطاب الديني الإسلام حقوق المرأة

