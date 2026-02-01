دعاء الأيام البيض.. ردده يفرج همك وييسر أمورك

دعاء الأيام البيض.. مع بدء أول يوم فى الأيام البيض من شهر شعبان ، اليوم الأحد 1 فبراير 2026م (13 شعبان)، يبحث الكثير عن دعاء الأيام البيض، وهناك الكثير من الأدعية التى يمكن للمسلم ان يرددها فى هده الأ]ام، سوف نذكرها فى السكور التالية.

دعاء الأيام البيض

“اللهم إنّا نسألك الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك جبرًا لقلوبنا، وارزقنا الرضا الذي يطمئن القلوب، ويخفف الهموم، ويجعل المصائب هيّنة يا كريم”

اللهم لا تحبط لنا رجاءً، ولا تردّ لنا دعاءً، وحقق لنا ما تمنّته قلوبنا.

اللهم بجمال جنتك أرنا جمال القادم في حياتنا، وكافئنا بعد الصبر، وأسعدنا بعد الحزن، وأرحنا بعد التعب.



اللهم ارزقنا الخير في كل اختيار، والنور في كل عتمة، والتيسير لكل عسير، وحقّق لنا واقعًا أجمل مما نتمنى.



أدعية الأيام البيض

- اللهم إن ذنوبي لم تبق لي إلا رجاء عفوك، وقد قدمت آلة الحرمان بين يدي، فأنا أسألك بما لا أستحقه، وأدعوك بما لا أستوجبه، وأتضرع إليك بما لا أستهله، فلن يخفى عليك حالي وإن خفي على الناس كلهم معرفة أمري.

اللَّهُمَّ اكْتُبْنَا مَعَ مَنْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الحُسْنَى، الّذِينَ هُمْ عَنِ النَّارِ مُبْعَدُونَ، لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُم فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ.

- اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ وَالوَبَاءِ، وَعَظِيمِ البَلاَءِ فِي النَّفْسِ وَالأَهْلِ وَالمَالِ وَالوَلَدِ. اللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنَا بِسُوءِ فِعْلِنَا، وَلاَ تُهْلِكْنَا بِخَطَايَانَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

- اللّهم أدخل الفرحة على كل قلب به ألم، وأبعد عنه الهموم وارزقه الرضا والسكينة والطمأنينة بك، واجعله عيدًا مباركًا مليئًا برضاك يا الله.

- اللهم من أرادني بسوء فرده عليه، ومن كادني فكده، اللّهم اهدهم واهدنا جميعًا يا ربّ العالمين، واجعلني من أحسن عبادك نصيبًا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفى لديك.

- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

أدعية من القرآن والسنة فى الأيام البيض

1. "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ."



2. دعاء النبي يونس عليه السلام: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين."



3. دعاء النبي موسى عليه السلام: “رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.”



4. اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.



5. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَعافِني، وَارْزُقْني.



6. اللَّهُمَّ يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي على دِينِكَ.



7. اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.



8. اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.



9. اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال.



10. اللَّهُمَّ اجعلني لك شَكَّارًا، لك ذَكَّارًا، لك رَهَّابًا، لك مِطْوَاعًا، لك مُخْبِتًا، إليك أَوَّاهًا مُنِيبًا.

موعد الأيام البيض

وفقًا للتقويم الهجري لعام 1447هـ، فإن الأيام البيض لشهر شعبان في عام 2026 ستصادف:

الأحد 1 فبراير 2026م (13 شعبان).

الإثنين 2 فبراير 2026م (14 شعبان).

الثلاثاء 3 فبراير 2026م (15 شعبان).

وقد أوضح العلماء أن صيام هذه الأيام يعد سنة مؤكدة لما لها من فضل عظيم في تكفير الذنوب ورفع الحسنات، حيث كان النبي ﷺ يحرص على صيام ثلاثة أيام من كل شهر هجري.



فضل الدعاء في الأيام البيض

الدعاء هو عبادة تعكس التوكل الكامل على الله، وتُظهر افتقار العبد إلى خالقه في كل صغيرة وكبيرة، وفي الأيام البيض، تزداد أهمية الدعاء لما لهذه الأيام من بركة واستجابة.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة." وأكد أن الدعاء يفتح أبواب الرحمة ويمنح العبد شعورًا بالطمأنينة والراحة النفسية.