ماذا حققت شعبة الميكانيكا من إنجازات داخل نقابة المهندسين؟.. الكسار يوضح

أكد المهندس كريم الكسار، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ممثلًا عن الشعبة الميكانيكية والأمين العام المساعد للنقابة، أن الشعبة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، انعكس في مجموعة من الإنجازات المهنية والفنية والخدمية لصالح النقابة وأعضائها.

وأشار الكسار إلى أن أبرز إنجازات الشعبة الميكانيكية تمثلت في أنشطتها المتنوعة وجهودها المستمرة، وما أسفرت عنه من نتائج ملموسة على أرض الواقع، موضحًا أن الشعبة نجحت في توفير مبالغ مالية كبيرة للنقابة من خلال تطوير نظام الحريق بمبنى النقابة العامة، بالإضافة إلى الإحلال والتجديد الكامل لمصاعد النقابة لضمان أعلى معدلات الأمان والسلامة.

ولفت الكسار إلى توقيع الشعبة بروتوكولات تعاون مع ثلاث شركات كبرى متخصصة في المصاعد، أسفرت عن تدريب 14 مهندسًا لمدة شهر كامل، تم تعيين 10 منهم بشركة (ميتسوبيشي)، في خطوة تربط التدريب بسوق العمل وتوفر فرصًا حقيقية للمهندسين الشباب.

وأضاف أن لجنة القيد والمعادلات بالشعبة عقدت 12 اجتماعًا خلال الفترة الماضية، استقبلت خلالها 27 طلبًا لإضافة لقب دكتوراه، تم الموافقة على 26 منها ورفض طلب واحد، كما استقبلت 42 طلبًا لإضافة درجة الماجستير تمت الموافقة عليها جميعًا، إلى جانب نحو 400 طلب قيد أجنبي.

وأوضح الكسار في تصريحات صحفية ترشحه عضوًا (تحت السن) بشعبة ميكانيكا في انتخابات دورة 2026، استكمالًا للملفات المهمة التي بدأت الشعبة العمل عليها، واستمرارًا لنهج التطوير المؤسسي والخدمي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تيسير إجراءات القيد الجديد بالشعبة، من خلال الإسراع في بحث ودراسة ملفات الخريجين لتخفيف الأعباء عليهم، إضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على درجة الاستشاري عبر تفعيل دور أعضاء اللجنة الاستشارية بفحص الملفات بالمحافظات.

وشدد الكسار على أن ملف التدريب سيكون على رأس أولويات المرحلة المقبلة، مع التركيز على تدريب مهندسي الميكانيكا حديثي التخرج داخل كبرى الهيئات والمؤسسات، لتعزيز كفاءتهم المهنية والفنية ودعم قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.