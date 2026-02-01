قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

جامعة عين شمس تستضيف جولة مسابقة أكسفورد الدولية للمحاكم بقانون الإعلام

مسابقة أكسفورد الدولية
مسابقة أكسفورد الدولية
حسام الفقي

افتتح  الدكتور محمد ضياء  زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ، فعاليات جولة الشرق الأوسط لمسابقة "أكسفورد برايس" (Oxford Price Media Moot Court) الدولية للمحاكم الصورية في مجال قانون الإعلام، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2026. والتي تستضيفها كلية الحقوق بجامعة عين شمس،

افتتحت الفعاليات اليوم الأحد بحضور الاستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، عميد الكلية، ا.د محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم السيدة إليزابيث بيكتولد من معهد "بونافيرو" لحقوق الإنسان بجامعة أكسفورد، والدكتور هولي جونسون من مبادرة حرية التعبير العالمية بجامعة كولومبيا، والدكتور أحمد خليفة المنسق الإقليمي للمسابقة وعددا من المتميزين من الأكاديميين والقضاة والمحامين والسفراء والممارسين القانونيين.

 أعرب رئيس جامعة عين شمس عن فخره باستضافة هذا الحدث الإقليمي الكبير، مشيداً بالتعاون الاستراتيجي مع كبرى الجامعات العالمية. وأكد أن استضافة المسابقة  بكلية الحقوق ومركز الابتكار بجامعة عين شمس (iHub) تعكس رؤية الجامعة في دمج التكنولوجيا والابتكار بالتعليم القانوني، مشيراً إلى أن الشراكة مع أكسفورد الممتدة منذ عام 2015، وانضمام جامعة كولومبيا كشريك أكاديمي للعام الثاني، يعكسان اهمية الحدث دولياً.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن موضوع المسابقة هذا العام، والمتعلق "بقانون الإعلام في العصر الرقمي"، يكتسب أهمية قصوى في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، مؤكداً أن هذه الفعاليات تهدف إلى صقل مهارات الطلاب في التحليل والمرافعة ومواجهة التحديات القانونية المعاصرة للحقوق الرقمية.

ورحب رئيس الجامعة بالفرق المشاركة من مختلف الجامعات المصرية والعربية، بما في ذلك وفود من الإمارات، الأردن، لبنان، قطر، تونس، والسعودية، مؤكداً أن الشباب هم القوة الدافعة للتغيير والتقدم في المنطقة، وأن الجامعة تفتح أبوابها دائماً لدعم التميز الأكاديمي والتعاون العابر للحدود.

ومن جانبها، أشارت إليزابيث بيكتولد، ممثلة معهد "بونافيرو" لحقوق الإنسان بجامعة أكسفورد، إلى عمق الشراكة مع جامعة عين شمس، مؤكدة ان استمرار انعقاد هذه الجولة في القاهرة يعكس التزاماً حقيقياً بتطوير معايير حقوق الإنسان وقانون الإعلام في المنطقة. وان جامعة أكسفورد نتثمن القدرات التحليلية التي يظهرها الطلاب المشاركون، مما يساهم في خلق لغة قانونية عالمية مشتركة."

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة هولي جونسون، من مبادرة حرية التعبير العالمية بجامعة كولومبيا، على أهمية البعد الرقمي للمسابقة، حيث أبدت سعادتها بان تكون جامعة كولومبيا جزءاً من هذا المحفل للعام الثاني على التوالي. واضافت ان ما نشهده اليوم من نقاشات حول الحقوق الرقمية في جامعة عين شمس يثبت أن الجيل القادم من القانونيين العرب مدرك تماماً لتعقيدات العصر الرقمي. واشارت إلى ان هدف المسابقة هو تمكين هؤلاء الشباب من أدوات الدفاع عن حرية التعبير بمسؤولية واحترافية، وضمان مواكبة التشريعات للتطور التقني المتلاحق."

وصرح أ.د. ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، بأن استضافة الجامعة لهذا الحدث الدولي للعام الثاني على التوالي تعكس الثقة الدولية في المنظومة الأكاديمية لجامعة عين شمس، مؤكداً أن المسابقة تهدف إلى نقل الفكر القانوني من حيز النظريات إلى واقع التطبيق العملي في قضايا الإعلام الرقمي المعقدة. وأشار سيادته إلى أن الكلية تفتح من خلال هذا التنظيم آفاقاً عالمية لطلابها وللفرق المشاركة من المنطقة العربية، لتعزيز مهاراتهم في المرافعة الدولية تحت إشراف خبراء من أكسفورد وكولومبيا، بما يضمن إعداد جيل من القانونيين يمتلك أدوات العصر ويحافظ على ريادة الكلية التي امتدت لأكثر من عقد في المحافل الدولية.

واكد  ان هذه الاستضافة تأتي لتكرّس مكانة حقوق عين شمس كوجهة إقليمية أولى ومركز ثقل قانوني في الشرق الأوسط، حيث نجحت الكلية في تحويل هذا الحدث إلى منصة التقاء فريدة تجمع بين أصالة المنهج العربي وأحدث المعايير الدولية.

ومن جانبه ركز الدكتور خليفة، منسق المسابقة على مستوى الشرق الاوسط، على أهمية فعالية المحاكمات الصورية عموما في تطوير مهارة التفكير النقدي والقدرة على رؤية المسائل من زوايا مختلفة بموضوعية.

تضمنت فعاليات اليوم الأول سلسلة من الجلسات النقاشية التي تجمع بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية، ومن أبرزها الحقوق الرقمية وجلسة حول "الحقوق والحريات الرقمية في مشهد قانوني متطور" بمشاركة باحثين من جامعة كولومبيا.
الذكاء الاصطناعي ومناقشة مستقبل المهن القانونية والممارسة القضائية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، بمشاركة خبراء من كبرى الشركات القانونية وجامعتي أكسفورد والإسكندرية.
مهارات الترافع وورشة عمل تفاعلية لتطوير مهارات المحاكاة الصورية وفنون المرافعة القانونية لطلاب القانون المشاركين.

جدير بالذكر ان مسابقة أكسفورد برايس للمحاكمات الصورية في مجال قانون الإعلام تحتل مكانة خاصة في التعليم القانوني، حيث تقدم أسلوبا جديد في التعلم القانوني من خلال توفير تجربة تفاعلية للطلاب تعمل على شحذ مهاراتهم التحليلية وحل المشكلات وتعد من أرقى المنافسات القانونية عالمياً، حيث تهدف إلى تعزيز ثقافة البحث القانوني والترافع الشفهي لدى الطلاب في قضايا حرية التعبير وقانون الإعلام.

وتأتي استضافة جامعة عين شمس لهذا الحدث لتعكس الدور الريادي للجامعة في مد جسور التعاون مع كبرى الجامعات العالمية.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات على مدار أربعة أيام، تختتم بجولات الترافع النهائية وتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة والمتميزة في كتابة المذكرات القانونية.

