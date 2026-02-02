تقنية جديدة من هيونداي وكيا يمكنها استشعار الأشخاص عن بعد

أزاحت مجموعتا هيونداي وكيا الستار في مطلع عام 2026 عن ابتكار رائد في عالم سلامة السيارات أطلقتا عليه اسم "فيجن بولس" (Vision Pulse).

وتعتمد هذه التقنية المتطورة على مستشعرات النطاق العريض للغاية (Ultra-Wide Band - UWB)، والتي تمتاز بقدرتها الفائقة على تحديد مواقع العوائق حول المركبة في الوقت الفعلي بدقة متناهية تصل إلى بضع بوصات فقط.

ويمثل هذا النظام في سيارات هيونداي وكيا نقلة نوعية مقارنة بالمستشعرات التقليدية، حيث يوفر رؤية محيطية شاملة ترفع من معايير السلامة المرورية وتجعل السيارة أكثر إدراكًا لبيئتها المعقدة.

تتبع العوائق المخفية بنظام Vision pluse

تتجاوز قدرات "Vision Pulse" مجرد رصد الأجسام الصلبة؛ إذ يمكن لهذه الحساسات تتبع حركة البشر الذين يحملون أجهزة تدعم تقنية (UWB)، مثل الهواتف الذكية أو المفاتيح الرقمية، مما يمنح السيارة قدرة "تنبؤية" بمكان وجود المشاة حتى في المناطق العمياء أو خلف العوائق.

وتعمل التقنية عبر إرسال نبضات راديوية قصيرة المدى وعالية التردد، مما يسمح للنظام بحساب المسافة والزمن بدقة متناهية، وهو ما يقلل من احتمالات وقوع الحوادث الناتجة عن أخطاء التقدير البشري أو قصور الأنظمة القديمة.

تطبيقات صناعية وإغاثية خارج حدود الطرقات

لم تكتفِ هيونداي بتطوير هذه التكنولوجيا للسيارات فحسب، بل أكدت أن تقنية (Vision Pulse) تمتلك إمكانات هائلة في المجالات الصناعية والإغاثية.

ففي المصانع الكبرى، يمكن لهذه المستشعرات تنظيم حركة الروبوتات والآليات بدقة تمنع التصادم وتزيد من كفاءة العمل.

أما في حالات الكوارث الطبيعية، فيمكن استخدام وحدات الاستشعار هذه لتحديد مواقع الناجين تحت الأنقاض بدقة البوصات، مما يسهل عمليات الإنقاذ السريعة.

ويعكس هذا التوجه رؤية هيونداي في عام 2026 لتحويل تقنيات السيارات إلى أدوات تخدم البشرية في مختلف المجالات.

يأتي إطلاق هذه الحساسات في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على ميزات السلامة المتقدمة مع ازدحام الطرق وتنوع خبرات السائقين.

ويرى خبراء السيارات أن دمج تقنية (UWB) في الموديلات القادمة لعام 2026 سيمنح هيونداي وكيا ميزة تنافسية كبرى أمام شركات التكنولوجيا التي تسعى لدخول سوق السيارات الكهربائية.

فبينما يركز البعض على الرفاهية، تراهن المجموعة الكورية على "الدقة المتناهية" كعامل حسم لجذب العائلات والباحثين عن أقصى درجات الأمان، مؤكدة أن السيارة لم تعد مجرد وسيلة تنقل، بل أصبحت رفيقًا ذكيًا يحمي حياة الركاب.