قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتراحات برلمانية لمضاعفة إيرادات الدولة بلا ضرائب جديدة
رضا عبد العال: المنتخب مع حسام حسن لم يقدم الأداء المنتظر ويلعب بطريقة "حلق حوش"
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية
الرئيس الصيني يدعو لاعتماد اليوان عملة احتياط عالمية
القاهرة الإخبارية: مصر استقبلت منذ اندلاع الأزمة في 2023 أكثر من 8 آلاف مصاب فلسطيني
مدرب كامويش السابق يشيد بصفقة الأهلي الجديدة
رئيس الأركان الإيرانية: نحن على أتم استعداد للمواجهة والرد بطريقة انتقامية
مصادر: إسرائيل تنتظر وثيقة أمريكية منظمة بآلية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
فتح معبر رفح.. طوارئ بمستشفيات سيناء لاستقبال مصابي غزة
مهاجم الأهلي : طموحنا التتويج بدورى أبطال أفريقيا
بث مباشر.. تشغيل معبر رفح بشكل رسمي
غرامة وحبس 6 أشهر.. عقوبة امتناع موظف عام عن العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقنية جديدة من هيونداي وكيا يمكنها استشعار الأشخاص عن بعد

Vision pluse
Vision pluse
عزة عاطف

أزاحت مجموعتا هيونداي وكيا الستار في مطلع عام 2026 عن ابتكار رائد في عالم سلامة السيارات أطلقتا عليه اسم "فيجن بولس" (Vision Pulse). 

وتعتمد هذه التقنية المتطورة على مستشعرات النطاق العريض للغاية (Ultra-Wide Band - UWB)، والتي تمتاز بقدرتها الفائقة على تحديد مواقع العوائق حول المركبة في الوقت الفعلي بدقة متناهية تصل إلى بضع بوصات فقط. 

ويمثل هذا النظام في سيارات هيونداي وكيا نقلة نوعية مقارنة بالمستشعرات التقليدية، حيث يوفر رؤية محيطية شاملة ترفع من معايير السلامة المرورية وتجعل السيارة أكثر إدراكًا لبيئتها المعقدة.

تتبع العوائق المخفية بنظام Vision pluse 

تتجاوز قدرات "Vision Pulse" مجرد رصد الأجسام الصلبة؛ إذ يمكن لهذه الحساسات تتبع حركة البشر الذين يحملون أجهزة تدعم تقنية (UWB)، مثل الهواتف الذكية أو المفاتيح الرقمية، مما يمنح السيارة قدرة "تنبؤية" بمكان وجود المشاة حتى في المناطق العمياء أو خلف العوائق. 

وتعمل التقنية عبر إرسال نبضات راديوية قصيرة المدى وعالية التردد، مما يسمح للنظام بحساب المسافة والزمن بدقة متناهية، وهو ما يقلل من احتمالات وقوع الحوادث الناتجة عن أخطاء التقدير البشري أو قصور الأنظمة القديمة.

تطبيقات صناعية وإغاثية خارج حدود الطرقات

لم تكتفِ هيونداي بتطوير هذه التكنولوجيا للسيارات فحسب، بل أكدت أن تقنية (Vision Pulse) تمتلك إمكانات هائلة في المجالات الصناعية والإغاثية. 

ففي المصانع الكبرى، يمكن لهذه المستشعرات تنظيم حركة الروبوتات والآليات بدقة تمنع التصادم وتزيد من كفاءة العمل. 

أما في حالات الكوارث الطبيعية، فيمكن استخدام وحدات الاستشعار هذه لتحديد مواقع الناجين تحت الأنقاض بدقة البوصات، مما يسهل عمليات الإنقاذ السريعة. 

ويعكس هذا التوجه رؤية هيونداي في عام 2026 لتحويل تقنيات السيارات إلى أدوات تخدم البشرية في مختلف المجالات. 

يأتي إطلاق هذه الحساسات في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على ميزات السلامة المتقدمة مع ازدحام الطرق وتنوع خبرات السائقين. 

ويرى خبراء السيارات أن دمج تقنية (UWB) في الموديلات القادمة لعام 2026 سيمنح هيونداي وكيا ميزة تنافسية كبرى أمام شركات التكنولوجيا التي تسعى لدخول سوق السيارات الكهربائية. 

فبينما يركز البعض على الرفاهية، تراهن المجموعة الكورية على "الدقة المتناهية" كعامل حسم لجذب العائلات والباحثين عن أقصى درجات الأمان، مؤكدة أن السيارة لم تعد مجرد وسيلة تنقل، بل أصبحت رفيقًا ذكيًا يحمي حياة الركاب. 

هيونداي كيا هيونداي وكيا Vision Pulse مستشعرات UWB للسيارات أحدث أنظمة سلامة السيارات مواصفات كيا الجديدة تكنولوجيا تتبع المشاة هيونداي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

هلال رمضان

مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: فقه المعاملات.. البيوع المحرمة في الإسلام "رؤية فقهية"

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش فقه المعاملات.. البيوع المحرمة في الإسلام "رؤية فقهية"| اليوم

عميد معهد الكبد

إنجاز جديد.. اعتماد كامل لمعهد الكبد القومي بالمنوفية من الرقابة الصحية GAHAR

قراءة سورتين في الركعة الواحدة من الصلاة

هل يجوز قراءة سورتين من القرآن في الركعة الواحدة؟.. أمين الإفتاء يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد