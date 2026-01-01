رئيس هيئة الدواء: مصر من أرخص الدول في أسعار الدواء عالمياً

أكَّد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن مصر تُعدّ من أرخص الدول في أسعار الدواء عالمياً، رغم اعتماد صناعة الدواء محلياً بشكل كبير على استيراد المواد الخام الأساسية.

وقال الغمراوي خلال حفل تدشين كتاب هيئة الدواء المصرية اليوم ، إن نسبة التوطين في صناعة الدواء المصري بلغت نحو 91% من احتياجات السوق، مع استيراد المواد الخام فقط من الخارج لصناعة الأدوية محلياً، في إطار منظومة تدعم الصحة العامة وتخفّض التكلفة على المرضى.

أحد أهم القطاعات الاستراتيجية

وتؤكد أحدث الدراسات أن السوق العالمي للمواد الخام الدوائية يتحوّل من قطاع خلفي إلى أحد أهم القطاعات الاستراتيجية، مع توقعات بنموه إلى نحو 445.7 مليار دولار بحلول 2035، مدعوماً بالطلب المتزايد على الأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية.

وتشكّل السياسات الحكومية والبنية التحتية الصناعية أساس تعزيز إنتاج الأدوية، إذ تستضيف البلاد ما يقرب من 170 مصنعاً دوائياً، منها حوالي 11 مصنعاً معتمداً دولياً وفق معايير منظمة الصحة العالمية.