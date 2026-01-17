أول تحذير لـ هيئة الدواء في 2026.. سحب تشغيلة من «ديكلاك» أشهر مسكن للألم

في أول منشوراتها الدورية لعام 2026، حذرت هيئة الدواء المصرية من تشغيلة لمستحضر دوائي، هو الأشهر لعلاج التهاب الأعصاب.

ووجهت هيئة الدواء، في منشورها الذي حمل رقم “1” لعام 2026، بسحب تشغيلة رقم «Y0011» من عقار DiclacAmpoule 75 mg.

وأوضحت هيئة الدواء في منشورها أن سبب التحذير من التشغيلة المذكورة، نظرًا لعدم مطابقة التشغيلة من حيث دراسة الثبات طويلة المدى، وذلك طبقا لما ورد إليها في إفادة شركة “ساندوز”.

سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة

ووجهت الهيئة بسحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.

وشددت على أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

استخدامات ديكلاك

التهاب المفاصل التنكسي (خشونة المفاصل).

التهاب المفاصل الروماتويدي.

التهاب الفقار المقسط (بالإنجليزية: Ankylosing spondylitis).

الآلام البسيطة والمتوسطة، مثل آلام الدورة الشهرية، وألم الأسنان، وألم الظهر والصداع.

التهاب الأوتار.

الإصابات الرياضية والشد العضلي.