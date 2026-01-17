قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أول تحذير لـ هيئة الدواء في 2026.. سحب تشغيلة من «ديكلاك» أشهر مسكن للألم

التهاب الأعصاب - أرشيفية
التهاب الأعصاب - أرشيفية
عبدالصمد ماهر

في أول منشوراتها الدورية لعام 2026، حذرت هيئة الدواء المصرية من تشغيلة لمستحضر دوائي، هو الأشهر لعلاج التهاب الأعصاب. 

 ووجهت هيئة الدواء، في منشورها الذي حمل رقم “1” لعام 2026، بسحب تشغيلة رقم «Y0011» من عقار DiclacAmpoule 75 mg. 

 وأوضحت هيئة الدواء في منشورها أن سبب التحذير من التشغيلة المذكورة، نظرًا لعدم مطابقة التشغيلة من حيث دراسة الثبات طويلة المدى، وذلك طبقا لما ورد إليها في إفادة شركة “ساندوز”.

سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة 

ووجهت الهيئة بسحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.

وشددت على أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام. 

استخدامات ديكلاك 

التهاب المفاصل التنكسي (خشونة المفاصل).
التهاب المفاصل الروماتويدي.
التهاب الفقار المقسط (بالإنجليزية: Ankylosing spondylitis).
الآلام البسيطة والمتوسطة، مثل آلام الدورة الشهرية، وألم الأسنان، وألم الظهر والصداع.
التهاب الأوتار.
الإصابات الرياضية والشد العضلي.

