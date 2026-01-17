لزقة النمر Tiger plaster.. بالأرقام الدواء تحذر من استخدام تلك التشغيلات

حذرت هيئة الدواء المصرية، من استخدام مجموعة من التشغيلات الخاصة بـ لزقة النمر Tiger plaster، وذلك في إطار دورها التوعوي والتثقيفي لضبط سوق الدواء المصري.

ووجهت هيئة الدواء في منشورها الذي حمل رقم “5” لعام 2026، من سحب تشغيلات أرقام «4645047 , 4645065 , 0645077 , 4645032» وجميع التشغيلات الاخرى التى قد تتفق مع الاختلافات المنوه عليها بالمنشور والمتواجدة على العبوات المقلدة من التشغيلات المذكورة أعلاه من لزقة النمر Tiger plaster.

وأوضحت هيئة الدواء في منشورها، أن سبب التحذير من التشغيلات المذكورة، طبقا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

ووجهت هيئة الدواء المصرية، بسحب ووقف تداول وتحريز التشغيلات المذكورة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.

كما شددت هيئة الدواء المصرية، علي أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.