وزير العمل: لدينا مشكلة في تأهيل العمالة والتعليم الجيد.. فيديو

قال محمد جبران، وزير العمل، إن هناك منافسة في سوق العمل كبيرة جدا، منوها أن لدينا مشكلة في تأهيل العمالة والتعليم الجيد، لأنه بدون تعليم جيد سأضطر اللجوء لتأهيل العمالة.

وأضاف وزير العمل، خلال لقائه على قناة "المحور"، أنه لأول مرة وزارة العمل تجلب شركة خاص لإدارة مراكز التدريب لمواجهة السوق والخروج عن التعقيدات.

وأشار إلى أن هذا الأمر ليس خصخصة ولكنه بحث عن الكفاءة، ومهمتنا العمل على حل المشكلات بأسهل وأفضل الطرق، وأثبتت الطريقة نجاحها.

وذكر أن هناك دول جوار تنافسنا في العمالة وتوريد العمالة لدول العالم، وهو ما يعرف بالعمالة الوافدة.