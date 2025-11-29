قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر
مفاجأة استخباراتية.. لماذا يصمت نتنياهو بعد تبادل إطلاق النار في جنوب سوريا؟
المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة يواجه الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
كاتب فلسطيني لـ صدى البلد: غزة تنهار والضفة تحترق.. والمجتمع الدولي مطالب بمبادرة سلام
تصعيد مرتقب.. إسرائيل تحذر القوات السورية بعد اشتباكات بيت جن
وفاة خال نجلاء بدر وتشييع جنازته من مسجد فاطمة الشربتلي
فن وثقافة

مسلسل ورد وشوكولاته.. تعليق غير متوقع من والدة شيماء جمال.. خاص

شيماء جمال
شيماء جمال
أحمد إبراهيم

كشفت ماجدة والدة الإعلامية شيماء جمال عن رأيها فى الحلقة الأخيرة من مسلسل “ورد وشيكولاته” الذى عرضت بالأمس وشهدت ضجة كبيرة. 

وقالت والدة شيماء جمال فى تصريح خاص لصدى البلد : الحلقة الأخيرة جاءت مطابقة للواقع ولم يكن هناك أى مخالفات بها حيث تم رصدها بصورة حقيقية. 

وأضافت والدة شيماء جمال : كان يهمنى فى المقام الأول أن لا يوجه هذا العمل أى اساءة الى ابنتى شيماء جمال وهو ما تحقق ولذلك لم أقم برفع دعوى قضائية ضد صناع العمل. 

فيفي عبده وأم شيماء جمال 

كشفت ماجدة، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال عن تفاصيل عرض الفنانة الشهيرة فيفي عبده لها لتقديم عمل فني عن قصة حياة ابنتها شيماء جمال.

وقالت والدة شيماء جمال: تواصلت معي الفنانة القديرة فيفي عبده منذ عامين من أجل تقديم قصة حياة ابنتى شيماء، والحادث الذى تعرضت له، ولكن هذا المشروع توقف تماما.

وأوضحت والدة شيماء جمال : فيفي عبده كانت هتقدم شخصيتى وكان هناك فنانة أخرى مرشحة لتجسيد شخصية ابنتى، ولكن المشروع لم يكتمل.

رأي أم شيماء جمال فى "ورد وشوكولاته"

من ناحية أخرى، أعربت ماجدة، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، عن ترقبها الشديد لعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ورد وشوكولاتة"، الذي يعرض حاليا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت إنها تنتظر معرفة الطريقة التي ستختتم بها قصة المحامي المتورط في قتل ابنتها، والذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، مؤكدة أن هذا الجزء من العمل يمسها على المستوى الإنساني والنفسي بشكل مباشر.

وأوضحت ماجدة،  أن الحلقات التي عرضت حتى الآن قدمت معالجة درامية منصفة لصالح ابنتها، مشيرة إلى أن الفنانة زينة، بطلة العمل، كانت قد اعترفت في أحد تصريحاتها بأنها كانت تخشى رد فعلها تجاه الشخصية التي تجسدها، نظرًا لاستلهامها بشكل واضح من شخصية شيماء.

وأضافت أن زينة نجحت في تقديم الدور بحرفية وصدق، إلا أن الشركة المنتجة ما زالت تصر على نفي أي ارتباط مباشر بين الشخصية والأحداث الحقيقية، رغم ما أعلنته بطلة العمل نفسها.

وأكدت ماجدة أن متابعتها للمسلسل تأتي من منطلق الحرص على صورة ابنتها وذكراها، مشددة على أنها لن تتهاون في حال وجدت أي إساءة أو تشويه. 

الإعلامية شيماء جمال ماجدة والدة الإعلامية شيماء جمال شيماء جمال مسلسل "ورد وشيكولاته"

