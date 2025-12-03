في أسوان.. توصيل المياه لـ 84 منزلا بقرية وادى العرب بمركز نصر النوبة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مديرية الإسكان بالتعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ مشروع توصيل خدمة مياه الشرب لـ 84 منزلاً بقرية وادى العرب التابعة لمركز نصر النوبة ، وذلك بتكلفة تقديرية 4.2 مليون جنيه.

ويأتى ذلك في إطار جهود محافظة أسوان لتحسين جودة الخدمات الحيوية داخل كافة القرى ، ولاسيما المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتى ضمن الإعتماد المالى الذى وافق عليه الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيمة 12 مليون جنيه ، والمخصص لتوصيل الكهرباء والمياه لقرية وادى العرب فى إطار دعم الدولة للبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جهود متنوعة

وجاءت توجيهات المحافظ عقب تصديقه على على المذكرة الفنية التى عرضها اللواء أحمد سامى مدير عام مديرية الإسكان بشأن تنفيذ الأعمال بواسطة شركة المياه بقيادة المهندس عامر أبو حلاوة ، مع سرعة الإنجاز وتحقيق مردود مباشر وملموس لدى الأهالى.

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن هذا المشروع يأتى متواكباً مع التحركات الجادة التى تبذلها أجهزة المحافظة لإقتحام المشكلات المتراكمة منذ سنوات فى مختلف القطاعات ، والعمل على وضع حلول عاجلة وفعالة لها بما يحقق تحسين جودة الحياة للمواطن الأسواني ودعم مسيرة التنمية على أرض المحافظة.