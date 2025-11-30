رنا رئيس تخطف الأنظار بفستان أنيق.. صور

شاركت الفنانة الشابة رنا رئيس ، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إطلالة رنا رئيس في أحدث جلسة تصوير

تألقت رنا رئيس، في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

ونسقت رنا رئيس بعض المجوهرات ذات اللون الذهبي مع إطلالتها، وانتعلت ذا كعب عالي باللون الأسود مما زاد من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت رنا رئيس بتسريحة شعر بسيطة، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.