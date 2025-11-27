"الضويني" يتابع سير العمل بأزهرية الإسكندرية ويزور معهد النور

استقبلت منطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الخميس، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في زيارة رسمية لمتابعة سير العمل بالمنطقة والوقوف على مستوى الأداء بعدد من أجهزة الأزهر الشريف، وذلك برفقة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والدكتور محمد القزاز، أمين عام المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب حضور عدد من قيادات المنطقة.

وقد استهل الضويني جولته بزيارة معهد النور الابتدائي الأزهري التابع لإدارة شرق التعليمية، حيث تزامنت الزيارة مع أعمال المراجعة الخارجية التي تُجريها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ لمتابعة تطبيق معايير الجودة، والاطلاع على الجهود المبذولة داخل المعهد لتحقيق متطلبات الاعتماد.



ورحّب بفريق المراجعة الخارجية، وأشاد بجهود إدارة الجودة بالمنطقة برئاسة الأستاذة ابتسام درويش، وبالتعاون البنّاء بين المعهد وفِرق الدعم الفني بالمنطقة في تطبيق منظومة الجودة بصورة فعّالة.

كما تفقّد عددًا من مرافق المعهد؛ شملت الفصول الدراسية، ومعمل العلوم، ومعمل الحاسب الآلي، وحجرة الوسائل التعليمية. كما شاهد عروضًا فنية قدّمها التلاميذ، وحرص على الحديث معهم وتشجيعهم على التفوق والتحلي بالقيم الأصيلة للأزهر الشريف.

وتفقد حجرة الأخصائية الاجتماعية، والمكتبة، والزائرة الصحية، وحجرة التغذية، حيث اطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للتلاميذ.

واختتم وكيل الأزهر زيارته بالتأكيد على أن منطقة الإسكندرية الأزهرية تبذل جهودًا مخلصة للنهوض بالعمل الإداري والتعليمي والدعوي، مشيدًا بما لمسه من التزام وانضباط، ومؤكدًا أن الأزهر الشريف مستمر في تطوير كافة قطاعاته لتحقيق أعلى معايير الجودة في التعليم الأزهري.